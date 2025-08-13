De la Redacción

Henri Donnadieu fue empresario, activista y una figura clave en la historia del movimiento LGBT+ en México. Uno de sus proyectos más importantes fue fundar el bar El 9, Le neuv, en francés, como se le conocía a este recinto que reunió a grandes músicos y personajes de la cultura.

Este martes se supo de su fallecimiento a los 82 años en Cuernavaca, Morelos, según confirmó Cultural UNAM en redes sociales.

Como fundador de El 9, el primer bar abiertamente gay en el país, el empresario marcó un antes y un después en la vida nocturna y en la visibilidad de la diversidad sexual, ofreciendo un espacio seguro y de expresión en un tiempo pleno de discriminación.

Henri Donnadieu llegó al país en la década de 1970. En 1977, fundó el mencionado bar en la Zona Rosa de la Ciudad de México, un lugar que rompió barreras. Más allá de ser un sitio de encuentro, El 9 se transformó en un epicentro cultural que acogió a artistas contraculturales, bandas icónicas como Caifanes, Maldita Vecindad y Café Tacvba, pero que también fue visitado por figuras internacionales como Andy Warhol y Sylvester Stallone.