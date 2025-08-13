Epicentro que acogió a artistas contraculturales y bandas
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 9
Henri Donnadieu fue empresario, activista y una figura clave en la historia del movimiento LGBT+ en México. Uno de sus proyectos más importantes fue fundar el bar El 9, Le neuv, en francés, como se le conocía a este recinto que reunió a grandes músicos y personajes de la cultura.
Este martes se supo de su fallecimiento a los 82 años en Cuernavaca, Morelos, según confirmó Cultural UNAM en redes sociales.
Como fundador de El 9, el primer bar abiertamente gay en el país, el empresario marcó un antes y un después en la vida nocturna y en la visibilidad de la diversidad sexual, ofreciendo un espacio seguro y de expresión en un tiempo pleno de discriminación.
Henri Donnadieu llegó al país en la década de 1970. En 1977, fundó el mencionado bar en la Zona Rosa de la Ciudad de México, un lugar que rompió barreras. Más allá de ser un sitio de encuentro, El 9 se transformó en un epicentro cultural que acogió a artistas contraculturales, bandas icónicas como Caifanes, Maldita Vecindad y Café Tacvba, pero que también fue visitado por figuras internacionales como Andy Warhol y Sylvester Stallone.
Donnadieu no sólo fue un empresario visionario, sino también un activista incansable. En los años 80, desempeñó un papel crucial en la lucha contra la homofobia y en la concientización sobre el VIH/sida, cuando la enfermedad era un tabú.
Su vida y obra quedó plasmada en un libro autobiográfico La noche soy yo (2019), donde relató su trayectoria desde su infancia en Francia hasta su impacto en México.
Su historia también inspiró el libro y la serie Tengo que morir todas las noches de Guillermo Osorno, que retrata la vibrante escena de la Zona Rosa en los años 80 y el papel de Donnadieu como catalizador de cambio.
La noticia de su fallecimiento generó pleitesía en redes sociales, donde artistas, activistas y miembros de la comunidad han destacado su contribución.
“Hoy (ayer) falleció HenriDonnadieu (1943-2025), pionero de la libertad: en plena época de represión, abrió El Nueve, el primer bar abiertamente gay en México, que pronto se convirtió en un epicentro cultural donde coincidieron artistas, activistas y figuras del cine y la política”, escribieron en redes sociales.