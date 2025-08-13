▲ La cantante estadunidense en el espectáculo final de su gira The Celebration, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, en 2024. Foto Ap

Miércoles 13 de agosto de 2025

Londres. Madonna publicó su llamado al pontífice en las redes sociales el lunes, diciendo que el cumpleaños 25 de su hijo Rocco la impulsó a hacer la publicación.

Dirigiéndose al papa León XIV, escribió: “Santísimo Padre. Por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento.

“Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada”, añadió. “Necesitamos que las puertas humanitarias se abran completamente para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, diga que irá. Con amor, Madonna”.

La cantante añadió que no estaba tomando partido en la guerra.

“No estoy señalando con el dedo, culpando o tomando partido. Todos están sufriendo. Incluidas las madres de los rehenes”, escribió. “Rezo para que también sean liberados. Sólo estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”.

El Papa renovó recientemente su llamado a un alto el fuego inmediato en Gaza, pidiendo a la comunidad internacional que respete las leyes humanitarias y la obligación de proteger a los civiles.

“Una vez más hago un llamado para que se ponga fin de inmediato a la barbarie de esta guerra y se busque una resolución pacífica al conflicto”, declaró el pontífice el mes pasado.