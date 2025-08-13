▲ La intérprete estadunidense hizo la publicación del álbum en su sitio web, pero no se reveló la fecha de su lanzamiento. Foto tomada de su cuenta X

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 8

Washington. La estrella del pop Taylor Swift anunció la pre-preventa de su 12 álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, en publicaciones en su sitio web justo después de la medianoche del martes.

Swift publicó su nuevo disco en su web poco después de que un temporizador de cuenta regresiva expirara a las 12:12 de la madrugada del martes. No se reveló la fecha de lanzamiento, pero el sitio indicó que las ediciones en vinilo se enviarían antes del 13 de octubre.

Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un cedé y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, al explicar que la portada del disco será “revelada en una fecha posterior”.

Una advertencia también indica que la fecha de lanzamiento aún no se conoce y que el álbum se enviará antes del 13 de octubre.

“Quería mostrarles algo”, dice la cantante en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa.

“Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl”, señala en la grabación, un fragmento del pódcast New Heights de su novio Travis Kelce y su hermano, y el ex jugador de la NFL Jason Kelce.

The Life of a Showgirl es el sucesor del álbum The Tortured Poets Department, que se publicó el año pasado y vendió 1.4 millones de copias el primer día.

Los fanáticos llevaban tiempo especulando con que el 12 álbum de Swift saldría pronto. El lunes, Taylor Nation, una división oficial del equipo de marketing de la estrella del pop, publicó una presentación de diapositivas en TikTok con 12 imágenes y un pie de foto que decía: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era...’” La cantante aparece en todas vestida de color naranja.

Se lanzará una edición especial limitada en vinilo del álbum en naranja Portofino con brillo, según la página de preventa de su web. También se puede reservar una edición especial en casete.

Intuyendo un patrón, los fanáticos más avispados se dieron cuenta de que, 12 minutos antes, el popular pódcast New Heights publicó un adelanto para el miércoles. El programa, presentado por el novio de Swift y jugador de los Chiefs, Travis Kelce, y su hermano, el ex center de los Eagles, Jason Kelce, publicó una imagen naranja en las redes sociales con una silueta misteriosa, que muchos creían que era Swift.

El pódcast anunció a primera hora del martes que Swift aparecería en New Heights y en un avance en video, la cantante estaba sacando el álbum de un maletín. La portada del disco, como ocurre en su web, está borrosa.