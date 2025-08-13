Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 8
Washington. La estrella del pop Taylor Swift anunció la pre-preventa de su 12 álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, en publicaciones en su sitio web justo después de la medianoche del martes.
Swift publicó su nuevo disco en su web poco después de que un temporizador de cuenta regresiva expirara a las 12:12 de la madrugada del martes. No se reveló la fecha de lanzamiento, pero el sitio indicó que las ediciones en vinilo se enviarían antes del 13 de octubre.
Su tienda en línea mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un cedé y una cinta de casete superpuestas con un candado brillante de color naranja, al explicar que la portada del disco será “revelada en una fecha posterior”.
Una advertencia también indica que la fecha de lanzamiento aún no se conoce y que el álbum se enviará antes del 13 de octubre.
“Quería mostrarles algo”, dice la cantante en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa.
“Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl”, señala en la grabación, un fragmento del pódcast New Heights de su novio Travis Kelce y su hermano, y el ex jugador de la NFL Jason Kelce.
The Life of a Showgirl es el sucesor del álbum The Tortured Poets Department, que se publicó el año pasado y vendió 1.4 millones de copias el primer día.
Los fanáticos llevaban tiempo especulando con que el 12 álbum de Swift saldría pronto. El lunes, Taylor Nation, una división oficial del equipo de marketing de la estrella del pop, publicó una presentación de diapositivas en TikTok con 12 imágenes y un pie de foto que decía: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era...’” La cantante aparece en todas vestida de color naranja.
Se lanzará una edición especial limitada en vinilo del álbum en naranja Portofino con brillo, según la página de preventa de su web. También se puede reservar una edición especial en casete.
Intuyendo un patrón, los fanáticos más avispados se dieron cuenta de que, 12 minutos antes, el popular pódcast New Heights publicó un adelanto para el miércoles. El programa, presentado por el novio de Swift y jugador de los Chiefs, Travis Kelce, y su hermano, el ex center de los Eagles, Jason Kelce, publicó una imagen naranja en las redes sociales con una silueta misteriosa, que muchos creían que era Swift.
El pódcast anunció a primera hora del martes que Swift aparecería en New Heights y en un avance en video, la cantante estaba sacando el álbum de un maletín. La portada del disco, como ocurre en su web, está borrosa.
Control sobre su obra
Desde 2021, Swift ha estado cumpliendo su promesa de regrabar sus seis primeros discos con el fin de recuperar los derechos sobre ellos.
En mayo, la ganadora de 14 premios Grammy, que mantenía una disputa con ejecutivos discográficos desde 2019 por la propiedad de su música, anunció que había comprado todo su catálogo por una suma no revelada.
La también compositora de 35 años batió récords con su gira Eras, de casi dos años de duración. Recaudó 2 mil millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, lo que la convirtió en el tour más lucrativo de la historia de la música.
The Life of a Showgirl sigue a The Tortured Poets Department, que fue anunciado durante los Grammys de 2024 y se lanzó el año pasado.
Además, es su primer lanzamiento desde que recuperó el control sobre toda su obra. En mayo, la cantante informó que había comprado su catálogo de grabaciones –que originalmente se habían lanzado a través de Big Machine Records– a su último propietario, la firma de capital privado Shamrock Capital. No reveló el importe de la operación.
En los pasados años, Swift había regrabado y lanzado sus primeros seis álbumes en un intento por recuperar el control de su música. El proyecto fue impulsado por la compra y posterior venta del catálogo de sus primeros trabajos por parte del director general de Hybe America, Scooter Braun, y representa el esfuerzo de Swift por controlar sus propias canciones y cómo se utilizan. Los lanzamientos anteriores de Taylor’s Version han sido más que simples regrabaciones ya que incluían nueva música desempolvada, guiños y elementos visuales que profundizan en la comprensión de su obra.
Hasta ahora, se han reditado cuatro álbumes, comenzando con Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version) en 2021. Los cuatro han sido éxitos comerciales y culturales masivos, y todos debutaron en el número 1 en el Billboard 200.
La regrabación de Swift, 1989 (Taylor’s Version), salió en octubre de 2023, sólo cuatro meses después del lanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version). Ese mismo año, Swift batió el récord de la mujer con más álbumes número 1 en la historia.
Swift, que ha ganado 14 Grammys, incluidos cuatro trofeos sin precedentes al álbum del año, anunció el disco en un episodio de pódcast con su novio y Travis y Jason Kelce.