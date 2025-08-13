Hernán Muleiro

Miércoles 13 de agosto de 2025

Temporada 27. “Eres igual que mi ex”, la frase de Satanás, compartiendo cama con Donald Trump, refiere a la pareja anterior del diablo, Saddam Hussein, en la tira animada creada por Trey Parker y Matt Stone. No fue el único asunto del primer capítulo de la nueva temporada que llamó la atención de la Casa Blanca y el público general; también trascendió que la caracterización de Trump con un micropene causó furia en Washington, donde observaron con atención este episodio, que muestra un enfrentamiento entre el actual presidente de Estados Unidos y Jesucristo.

Otro tema central fue la crítica a la derechización de los streaming estadunidenses y a la política de la administración actual hacia los medios de comunicación, con menciones al cierre de NPR (National Public Radio), la radio pública de Estados Unidos, y a la fusión de Paramount+, la plataforma que los emite, con un conglomerado de medios. Fue esta misma unión corporativa la que llevó a un retraso en la emisión de South Park, que sacó su segundo capítulo en la noche del 7 de agosto, dejando una semana de expectativa en el medio.

Relevancia

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, e incluyó un comunicado a cargo de Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, diciendo que la serie no ha sido relevante durante los pasados 20 años. El efecto de su calificación fue rápido, colaborando con la difusión del episodio; si el gobierno quiere imponer la defunción de South Park en la cultura popular, los detractores de Trump señalan que este hecho, sumado a su impacto innegable, significan el certificado de vigencia de la caricatura.

Cienciología

Veinte años atrás, en 2005, South Park parodiaba a la cienciología y su uso de celebridades convertidas en herramientas de difusión. Según el gobierno de Estados Unidos, ese fue su último año de relevancia. Otro recordado episodio de esa temporada muestra a uno de los niños, Cartman, intentando proteger a South Park de una invasión jipi a causa de un festival musical, con el personaje utilizando un disco de la banda heavy metal Slayer, para dispersar a la multitud.

El capítulo sobre la cienciología sigue causando controversia, ya que en ese entonces provocó la renuncia de la estrella de la música motown Isaac Hayes, que hacía la voz del personaje Chef. Recientemente el hijo de Hayes escribió que fueron representantes de la cienciología los que renunciaron en nombre de su padre, ya que por entonces Isaac se encontraba en un delicado estado de salud.

ICE

El estilo irónico y crudo de South Park encaja a la perfección en el panorama de la política estadunidense de 2025, la paradoja en la que el bullyneado se convierte en un bullydespiadado, va mano a mano con la forma en que Trump ejerce la política internacional, por ejemplo, exponiendo su poder por sobre sus pares de otros países, en vivo para el mundo.