Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 7
Temporada 27. “Eres igual que mi ex”, la frase de Satanás, compartiendo cama con Donald Trump, refiere a la pareja anterior del diablo, Saddam Hussein, en la tira animada creada por Trey Parker y Matt Stone. No fue el único asunto del primer capítulo de la nueva temporada que llamó la atención de la Casa Blanca y el público general; también trascendió que la caracterización de Trump con un micropene causó furia en Washington, donde observaron con atención este episodio, que muestra un enfrentamiento entre el actual presidente de Estados Unidos y Jesucristo.
Otro tema central fue la crítica a la derechización de los streaming estadunidenses y a la política de la administración actual hacia los medios de comunicación, con menciones al cierre de NPR (National Public Radio), la radio pública de Estados Unidos, y a la fusión de Paramount+, la plataforma que los emite, con un conglomerado de medios. Fue esta misma unión corporativa la que llevó a un retraso en la emisión de South Park, que sacó su segundo capítulo en la noche del 7 de agosto, dejando una semana de expectativa en el medio.
Relevancia
La respuesta del gobierno no se hizo esperar, e incluyó un comunicado a cargo de Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, diciendo que la serie no ha sido relevante durante los pasados 20 años. El efecto de su calificación fue rápido, colaborando con la difusión del episodio; si el gobierno quiere imponer la defunción de South Park en la cultura popular, los detractores de Trump señalan que este hecho, sumado a su impacto innegable, significan el certificado de vigencia de la caricatura.
Cienciología
Veinte años atrás, en 2005, South Park parodiaba a la cienciología y su uso de celebridades convertidas en herramientas de difusión. Según el gobierno de Estados Unidos, ese fue su último año de relevancia. Otro recordado episodio de esa temporada muestra a uno de los niños, Cartman, intentando proteger a South Park de una invasión jipi a causa de un festival musical, con el personaje utilizando un disco de la banda heavy metal Slayer, para dispersar a la multitud.
El capítulo sobre la cienciología sigue causando controversia, ya que en ese entonces provocó la renuncia de la estrella de la música motown Isaac Hayes, que hacía la voz del personaje Chef. Recientemente el hijo de Hayes escribió que fueron representantes de la cienciología los que renunciaron en nombre de su padre, ya que por entonces Isaac se encontraba en un delicado estado de salud.
ICE
El estilo irónico y crudo de South Park encaja a la perfección en el panorama de la política estadunidense de 2025, la paradoja en la que el bullyneado se convierte en un bullydespiadado, va mano a mano con la forma en que Trump ejerce la política internacional, por ejemplo, exponiendo su poder por sobre sus pares de otros países, en vivo para el mundo.
A la hora de atacar, South Park va por dos frentes: la fealdad física de sus adversarios, Trump y en este segundo episodio, la cara de ICE: Kristi Noem, se derrite en múltiples oportunidades en menos de media hora, en la que ICE es el centro de las burlas. En este capítulo llamado “Got a Nut”, ICE allana el cielo para capturar mexicanos, y en este tipo de argumentos reside otra forma de confrontar de la tira animada: la indignación moral en el contexto de la incorrección política. Kristi es la persona más conocida de ICE, ya que sus videos advirtiendo los riesgos de cruzar la frontera con Estados Unidos se difundieron en YouTube y en televisión. Las críticas hacia Noem se intensificaron luego de que se mostrara con un Rolex dorado de 50 mil dólares durante una operación de prensa en la cárcel de El Salvador, y difundiera fotos con los presos hacinados de fondo.
El capítulo muestra a Kristi asesinando con un arma a un gran número de cachorros, una burla basada en hechos reales, ya que en su autobiografía Noem, ex gobernadora de Dakota del Sur, contó que asesinó a un perro de su familia por su comportamiento inadecuado. En un pódcast subsecuente, Kristi comparó a este hecho con las “decisiones difíciles de la política”.
Por si fuera poco, South Park trazó un paralelo entre la isla privada del abusador Jeffrey Epstein y Mar-a-Lago, una de las residencias privadas de Donald Trump: allí se puede ver a la protagonista de la tira infantil, Dora la exploradora, secuestrada por ICE y obligada a masajear a un hombre de la tercera edad.
Horas después de la emisión del episodio, que muestra a una Noem adicta al bótox, ICE utilizó una de las imágenes de South Park para buscar nuevos reclutas en la red X; este tuit fue replicado por la cuenta de South Park con la pregunta “Espera, ¿entonces si somos relevantes?”
A pesar de declarar que estaba revisando presupuestos a la hora de South Park, Noem calificó al episodio de “algo de lo que sólo son capaces los troles y los extremistas”. Aparentemente, el aspecto canino de la parodia molestó más a Kristi que el hecho de que su personaje vociferara “detengan sólo a los morenos”.
Próxima entrega
Con las apuestas tan altas y el correlato entre South Park y el gobierno estadunidense, sería extraño que el próximo episodio no provoque una reacción en forma de comunicado de la Casa Blanca.
La temporada 27 es emitida los miércoles a las 20 horas porParamount+.