Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 22

La Comisión Permanente avalará hoy, con premura, los nombramientos presidenciales de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

El oficio de la presidenta Claudia Sheinbaum con los nombramientos llegó ayer, fue remitido de inmediato a la tercera comisión de la Permanente, que preside el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México, quien convocó a una sesión extraordinaria para hoy a las 9:30 horas.