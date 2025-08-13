Economía
Hoy avalan al nuevo titular de la UIF y a subsecretaria de Hacienda
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 22

La Comisión Permanente avalará hoy, con premura, los nombramientos presidenciales de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

El oficio de la presidenta Claudia Sheinbaum con los nombramientos llegó ayer, fue remitido de inmediato a la tercera comisión de la Permanente, que preside el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México, quien convocó a una sesión extraordinaria para hoy a las 9:30 horas.

En esa sesión, Reyes Colmenares y Bonilla comparecerán ante diputados y senadores y todo indica que su nombramiento se ratificará y el dictamen respectivo se turnará cuanto antes al pleno de ese órgano del Congreso para su votación y la toma de protesta.

