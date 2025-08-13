Formarán frente en el G-20
El mandatario brasileño también ha hablado con los de India y Rusia
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 22
Brasilia. Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de China, Xi Jinping, tuvieron ayer una conversación telefónica en la cual se comprometieron a “defender el multilateralismo” en el G-20 y el grupo BRICS, informó el gobierno brasileño en un comunicado.
La llamada duró aproximadamente una hora y ocurrió pocas horas después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, extendiera la tregua arancelaria a China por 90 días.
Este diálogo se suma a los que ha tenido Lula con el presidente ruso, Vladimir Putin, como con el primer ministro de India, Narendra Modi, ambos integrantes del BRICS.
Este martes Lula anunció apoyos por unos 5 mil 500 millones de dólares a empresas golpeadas por los aranceles de Donald Trump.
Según fuentes oficiales, Lula y Xi abordaron la situación internacional actual, los esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania y la importancia del G-20 y el BRICS en la defensa del multilateralismo.
El mandatario chino subrayó que “todos los países deben unirse y oponerse con claridad al unilateralismo y al proteccionismo” y que “el mecanismo del BRICS es una importante plataforma para consolidar el consenso entre los países del Sur global”, que deben trabajar juntos para “salvaguardar la equidad y la justicia, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo”.
Asimismo, aseguró que China respalda a Brasil en la defensa de la soberanía nacional.
A su vez, Lula elogió los esfuerzos de China por adherirse al multilateralismo y salvaguardar las normas de libre comercio.
La parte brasileña está lista para reforzar la comunicación y la coordinación con China en mecanismos multilaterales como el BRICS, oponerse a las prácticas de intimidación unilateral y defender los intereses comunes de todos los países, comentó Lula.
Ambas naciones se comprometieron a ampliar la cooperación en sectores como salud, petróleo y gas, la economía digital y los satélites, así como a identificar nuevas oportunidades de negocio.
El diálogo afloró después de que el sábado Lula tuvo una llamada telefónica con Putin, en la cual hablaron sobre el fortalecimiento del BRICS.
El jueves, Lula también tuvo una conversación telefónica con el primer ministro de India, y ambos acordaron “defender el multilateralismo”, luego de que Estados Unidos impuso a sus países aranceles de 50 por ciento.
Un día antes, el miércoles, el jefe de Estado de Brasil había dicho que no anunciaría aranceles recíprocos de manera inmediata, luego del incremento de 50 por ciento a los gravámenes impuestos por Estados Unidos a productos brasileños.
En cambio, adelantó que se pondría en contacto con los líderes de los países del bloque para valorar una respuesta conjunta. “Aún no hay coordinación en el BRICS, pero la habrá”, señaló el ex dirigente obrero.