Europa Press, Xinhua, Pl, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 22

Brasilia. Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de China, Xi Jinping, tuvieron ayer una conversación telefónica en la cual se comprometieron a “defender el multilateralismo” en el G-20 y el grupo BRICS, informó el gobierno brasileño en un comunicado.

La llamada duró aproximadamente una hora y ocurrió pocas horas después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, extendiera la tregua arancelaria a China por 90 días.

Este diálogo se suma a los que ha tenido Lula con el presidente ruso, Vladimir Putin, como con el primer ministro de India, Narendra Modi, ambos integrantes del BRICS.

Este martes Lula anunció apoyos por unos 5 mil 500 millones de dólares a empresas golpeadas por los aranceles de Donald Trump.

Según fuentes oficiales, Lula y Xi abordaron la situación internacional actual, los esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania y la importancia del G-20 y el BRICS en la defensa del multilateralismo.

El mandatario chino subrayó que “todos los países deben unirse y oponerse con claridad al unilateralismo y al proteccionismo” y que “el mecanismo del BRICS es una importante plataforma para consolidar el consenso entre los países del Sur global”, que deben trabajar juntos para “salvaguardar la equidad y la justicia, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo”.

Asimismo, aseguró que China respalda a Brasil en la defensa de la soberanía nacional.