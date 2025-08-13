Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 21

La Fiscalía General de la República (FGR) investigará los presuntos sobornos que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga habrían entregado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos, de acuerdo con la empresa pública.

La Jornada preguntó al área de Comunicación Social de la petrolera sobre cuáles serán las medidas que tomaría Pemex en el caso. Respondió que “el tema lo lleva la FGR; no habrá más información por ahora”.

De acuerdo con los informes anuales de los últimos cinco años que Pemex presentó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), en ninguno menciona tener conocimiento sobre estos casos.

No obstante, en los mismos reportes que entrega Pemex reconoce, como parte de las vulnerabilidades de su negocio, que si bien cuenta con distintas herramientas y sistemas para evitar corrupción, “corremos el riesgo de que nuestra gerencia, empleados, contratistas o cualquier persona que haga negocios con nosotros incurra en actividades fraudulentas, corrupción, soborno u otras conductas indebidas, que eluda o anule nuestros controles y procedimientos internos o se apropie indebidamente o manipule nuestros activos en nuestro detrimento”.

La empresa señala en cada informe anual que el riesgo de corrupción es alto debido a que tiene un gran número de contratos con terceros locales y extranjeros.

“Si bien contamos con sistemas y políticas internas para identificar, monitorear y mitigar estos riesgos, dichos sistemas y políticas han fallado en el pasado y podrían no ser efectivos en el futuro”, señala.