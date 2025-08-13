De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. a35

Valentina Letelier le dio a México su quinta medalla en los Juegos Mundiales que se realizan en Chengdú, China. En una extenuante competencia, la patinadora de velocidad se colgó el bronce en la prueba de los 15 mil metros por eliminación.

La seleccionada logró un tiempo de 28.22.444 minutos para ocupar el tercer lugar en un podio que completó la colombiana Gabriela Rueda, oro con 28:20.317, y la francesa Marin Lefeuvre, plata con 28.20.588.

Letelier cumplió como una de las cartas fuertes de la delegación nacional. La deportista llegó al continente asiático con el objetivo de subir al podio y cumplió su objetivo con una estrategia inteligente. Aunque nació en Chile, la patinadora decidió competir por México y representar a Nuevo León.

Mañana buscará aumentar su cosecha en China cuando compita en los 5 mil metros y el sprint de mil metros. Culminará su participación con la carrera de eliminación de los 10 mil metros.