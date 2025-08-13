The Independent, Ap y Afp

El director ejecutivo de la UFC y amigo cercano del presidente Donald Trump, Dana White, anunció ayer la celebración de una velada de artes marciales mix-tas en la Casa Blanca el 4 de julio de 2026, día del 250 aniversa-rio de Estados Unidos. “Definitivamente va a suceder”, declaró a la agencia AP. “Piensa en eso: el 250 aniversario de Estados Unidos, la UFC estará en el jardín sur de la Casa Blanca, en vivo por CBS”.

White, antiguo portero de discoteca y dueño de un gimnasio en Boston, mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con el mandatario. No sólo apoyó su campaña y permitió que una de las funciones de la UFC se realizara en su casino; también estuvo presente en su investidura el pasado 20 de enero, cuando resaltó su regreso a la Casa Blanca: “Personifica lo que significa ser estadunidense”.

Fanático de los deportes de contacto, Trump confesó el mes pasado que quería organizar un combate de artes marciales mixtas en los terrenos de la Casa Blanca con más de 20 mil espectadores. “Hablé con él anoche, me refiero al presidente. Voy a visitarlo a finales de mes. Nos sentaremos juntos para que le revele nuestros planes, veremos qué quiere. Pero sí, se va a celebrar”, afirmó el director ejecutivo de la UFC al respecto. “Cuando me llamó y me pidió que lo organizara, me dijo: 'Quie-ro que Ivanka (Trump) participe'. Así que Ivanka se puso en contacto conmigo y empezamos a discutir las diferentes posibilidades”.