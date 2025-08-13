Miércoles 13 de agosto de 2025, p. a12
El director ejecutivo de la UFC y amigo cercano del presidente Donald Trump, Dana White, anunció ayer la celebración de una velada de artes marciales mix-tas en la Casa Blanca el 4 de julio de 2026, día del 250 aniversa-rio de Estados Unidos. “Definitivamente va a suceder”, declaró a la agencia AP. “Piensa en eso: el 250 aniversario de Estados Unidos, la UFC estará en el jardín sur de la Casa Blanca, en vivo por CBS”.
White, antiguo portero de discoteca y dueño de un gimnasio en Boston, mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con el mandatario. No sólo apoyó su campaña y permitió que una de las funciones de la UFC se realizara en su casino; también estuvo presente en su investidura el pasado 20 de enero, cuando resaltó su regreso a la Casa Blanca: “Personifica lo que significa ser estadunidense”.
Fanático de los deportes de contacto, Trump confesó el mes pasado que quería organizar un combate de artes marciales mixtas en los terrenos de la Casa Blanca con más de 20 mil espectadores. “Hablé con él anoche, me refiero al presidente. Voy a visitarlo a finales de mes. Nos sentaremos juntos para que le revele nuestros planes, veremos qué quiere. Pero sí, se va a celebrar”, afirmó el director ejecutivo de la UFC al respecto. “Cuando me llamó y me pidió que lo organizara, me dijo: 'Quie-ro que Ivanka (Trump) participe'. Así que Ivanka se puso en contacto conmigo y empezamos a discutir las diferentes posibilidades”.
La idea de realizar peleas en jaula en la Casa Blanca habría parecido improbable cuando los hermanos Fertitta compraron la UFC por 2 millones de dólares en 2001 y pusieron a White a cargo de la incipiente promoción de peleas.
Venta y contratos millonarios
White ayudó a dirigir la compañía hacia una venta de 4 mil millones de dólares en 2016 y estableció acuerdos de derechos de transmisión con Fox y ESPN antes de conseguir el convenio más cuantioso hasta ahora para el propietario TKO Group: un contrato de siete años con Paramount a partir de 2026 por un promedio de mil 100 millones de dólares al año, con todas las carteleras en su plataforma de transmisión. “Este es un evento único”, resumió. “Cada vez que ganamos, todos ganan”.