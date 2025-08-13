Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. a12

En diciembre de 2019, los presidentes y dueños reunidos en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) votaron en favor de expulsar al empresario Fidel Kuri, propietario del club Veracruz, al incumplir el reglamento de la Liga Mx por la falta de pagos a jugadores y cuerpo técnico, así como adeudos con varios acreedores. El entonces apoderado de la FMF, Jorge Reyes Sainz, acompañado por el notario público Jorge de la Huerta, notificó la decisión al también político mexicano y con ello el estadio Luis Pirata Fuente, propiedad del gobierno, dejó de pertenecer a la Primera División.

Los aficionados del puerto vieron pasar proyectos, empresarios y promesas de una compraventa de franquicias desde aquel tiempo a la fecha. Los clubes de Liga de Expansión rechazaron en junio la petición del Celaya FC de convertirse en Piratas de Veracruz, debido a que “la operación propuesta, entre grupos con baja transparencia, comprometía la obligación de priorizar proyectos locales sólidos”, explicó el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos. Sólo el Racing de Veracruz, fundado en mayo de 2023 por la escuela de futbol Porto Palmeiras, logró permanecer en la Liga Premier.

“Dicen que no hay vientos favorables para el que no sabe hacia dónde va, en eso somos diferentes”, afirma a La Jornada el director deportivo del denominado Monstruo Morado, Guillermo Chávez, al utilizar de referencia el caso de los Tiburones. “Hubo gestiones en el pasado que dejaron golpeada a la afición, el reto es duro, pero de todo podemos aprender. Mucha gente está familiarizada con la figura del Tiburón, nosotros queremos hacer otra historia. Que aquellos se hayan ido del puerto o que fueron aficionados de los Tiburones, también sean partícipes. Este es el equipo de Veracruz”.

Según la gobernadora Rocío Nahle, la cesión temporal del Luis Pirata Fuente a la empresa CF Veracruzana SA de CV, liderada por José Carlos Vives, permitiría el regreso del futbol al puerto con Piratas de Veracruz. “La FIFA no autorizó el uso de Tiburones Rojos, pero se completarán los permisos y liberaciones necesarias”, señaló en marzo durante una conferencia de prensa. Al no autorizar la venta del Celaya, las puertas del recinto que simboliza la identidad deportiva del puerto cerraron para cualquier otro equipo, incluido Racing, local en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez.