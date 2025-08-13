▲ El América hizo oficial la contratación de Allan Saint-Maximin como refuerzo para el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx. En una publicación difundida en redes sociales, el conjunto de Coapa le dio la bienvenida al francés con un video de sus primeras horas en México. Saint-Maximin arriba al país después de jugar en Francia con Saint-Etienne, Bastia, Mónaco y Niza; en Alemania con Hannover 96; en Inglaterra estuvo en el Newcastle United; en Arabia Saudita con Al-Ahli, y en Turquía con Fenerbahce. Foto @ClubAmerica