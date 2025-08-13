Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. a11

Madrid. El Real Madrid rechazó los planes de celebrar un partido de la liga española entre el Barcelona y el Villarreal en Miami y advirtió que las consecuencias marcarían un punto de inflexión para el futbol mundial. Además, reveló que ya ha instado a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) a intervenir.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) aprobó el lunes el encuentro del 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, que podría convertirse en el primer partido de LaLiga celebrado en el extranjero.

En contraste, Villarreal prometió viajes y entradas gratis para los abonados si se aprueba su duelo contra el conjunto azulgrana, lo que sería algo inédito para el certamen.

“Si se realiza, seríamos el primer equipo español en salir al extranjero a jugar un partido oficial importante. Lo que gana el club aquí es la expansión de la marca, de los patrocinadores y mirar hacia el futuro de abrirnos al mercado, el dinero, como tal, será dedicado a los aficionados”, dijo el presidente del Submarino Amarillo, Fernando Roig, en conferencia de prensa.

El Madrid acusó a la RFEF de tomar su decisión “sin información ni consulta previa a los clubes participantes” y argumentó que la celebración del partido “vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial” que rige en los formatos de liga de ida y vuelta. El conjunto merengue afirmó además que con la medida se está “alterando el equilibrio competitivo” y otorga “una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”.