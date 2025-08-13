▲ A menos de un año del arranque del Mundial, persiste la preocupación de los aficionados ante la política antimigratoria del presidente Trump. Foto Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. a11

Atlanta. Los escándalos de derechos humanos han empañado los Mundiales de futbol durante años, pero la FIFA está probando un nuevo protocolo que requiere que todos los comités anfitriones desarrollen planes de acción para protegerlos de cara al torneo de 2026 en América del Norte.

Sin embargo, a menos de un año del comienzo de la Copa del Mundo, el compromiso de la FIFA de proteger los derechos huma-nos sigue bajo escrutinio. Los defensores que querían estándares más firmes y directrices más cla-ras para los organizadores locales dicen que el ente rector del balompié diluyó un modelo más robusto.

“Aunque lo que logramos es muy diferente de lo que les habíamos consultado, la existencia del marco es en muchos sentidos sin precedentes”, indicó Jennifer Li, directora del Centro de Innovación en Salud Comunitaria del Instituto O’Neill de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown y coordinadora nacional de la Coalición Dignity 2026, que está colaborando en el tema con la FIFA. “Los organismos deportivos no han tenido marcos de derechos humanos que reflejen la amplitud de los temas cubiertos en tantas jurisdicciones”.

Sumando a las inquietudes de los defensores, varios comités anfitriones de Estados Unidos dijeron que no podían cumplir con la fecha límite de marzo para presentar un borrador de sus planes. Un portavoz de la FIFA indicó que el organismo rector ha estado trabajando con las ciudades y condados anfitriones, que, según dicen, están encaminados de desarrollar planes de acción finales para la fecha límite del 29 de agosto. Dieciséis sedes en América del Norte albergarán partidos, incluidas las 11 en Estados Unidos.

Las preocupaciones de derechos humanos en América del Norte no son las mismas que en otras sedes de la FIFA, donde había pocas protecciones para los trabajadores de los proyectos masivos de construcción de estadios y transporte.

Las sugerencias de la FIFA para los planes de 2026 incluyen directrices sobre no discriminación, seguridad, prevención del tráfico, protección de personas sin hogar y derechos de los trabajadores, incluidos los migrantes.

“La comunidad anfitriona está bastante comprometida con su legado, por lo que han intensificado sus esfuerzos”, subrayó Deborah Greenfield, especialista en derechos laborales, quien forma parte de un grupo asesor que apoya el trabajo de derechos humanos de la FIFA para 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración en todo el país, generando temores de que los agentes federales arresten a trabajadores e inclu-so a viajeros durante los partidos. La administración de Trump impuso en junio una prohibición de viaje a 12 países, y siete más enfrentan restricciones.