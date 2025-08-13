De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. a10

Con cuatro medallas de oro, cinco de plata y cinco de bronce, México rubricó ayer su mejor jornada en los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025.

El tiro con arco, disciplina que le ha dado a nuestro país cuatro preseas olímpicas, contribuyó con un par de doradas. La primera, obtenida por Adriana Castillo y Máximo Méndez en arco compuesto equipo mixto. La medallista veraniega Ángela Ruiz y Naomi Aguilar también se coronaron en recurvo equipo femenil.

Desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los arqueros mexicanos han sido invitados infaltables en el podio, consolidando a la disciplina como una de las más constantes a escala internacional.

“Asunción me deja como aprendizaje que nunca hay que confiarse, porque en la modalidad individual no logré subir al podio. No quería irme sin una medalla, porque sé que soy el ejemplo de muchos deportistas que vienen detrás de mí”, dijo Ángela, ganadora de bronce por equipos en París 2024.

Además del título grupal, Adriana y Máximo lograron la plata en la modalidad individual. Castillo cayó 146-141 en la final ante Blanca Rodrigo, de Colombia, mientras Méndez sucumbió 144-142 en la misma instancia ante el brasileño Rafael Magalhaes.

Celia Pulido llega a cuatro preseas

Por otra parte, la alumna de la Universidad de Southern Illinois, Celia Pulido, cosechó su cuarta meda-lla en Paraguay convirtiéndose en la máxima ganadora de la delegación nacional.

Oriunda de León y seleccionada nacional en París 2024, Pulido logró el oro y nuevo récord de la competencia en la prueba de 200 metros dorso (1:00.82).

“Este día fue como un sueño. Cuando comenzó la competencia me mentalicé en llegar primero y se consiguió. Estoy muy satisfecha con lo que he logrado hasta el momento y estoy segura de que México va a tener una participación histórica”, comentó la deportista.