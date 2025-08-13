Eirinet Gómez

Con poesía, anécdotas y un pastel de tres leches con durazno, Ediciones Era celebró su 65 aniversario como uno de los sellos independientes más influyentes de México y América Latina. Además, se ha se ha consolidado como un espacio de resistencia cultural que preserva un catálogo comprometido con la calidad literaria frente a las presiones del mercado.

“Si quieren darse una idea de cómo ha sido la mejor literatura escrita en español en los últimos 65 años, basta con revisar los libros de poesía, ensayo y novela que Ediciones Era ha publicado a lo largo de este tiempo”, afirmó Martín Solares en la celebración de este sello editorial.

Fundada por Vicente Rojo, José Azorín, José Emilio Pacheco y otros escritores e intelectuales en 1960, Era se inclinó desde sus primeros años por una literatura comprometida con su tiempo, y una narrativa, poesía y ensayo con un claro interés por el pensamiento crítico y la reflexión política.

“Si uno lanzara un dardo –o, para hacerlo menos violento, un avioncito de papel– a cualquiera de los libreros repletos únicamente con libros de Era, tendría que ser bastante miope para no atinarle a un gran libro. De hecho, tendría que cambiarse al estante de otra editorial para no dar, al menos, con una joya literaria increíble”, agregó Solares.

El escritor comparó a la casa editora con un árbol: “Unas ramas miran hacia la poesía de Saint-John Perse, otras van hacia Sobre la naturaleza de los sueños, de Hugo Hiriart, y unas más hacia a Cuatro cuartetos, en la fabulosa traducción de José Emilio Pacheco.

Entre las obras que han definido al sello Era están las de Augusto Monterroso, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Inés Arredondo, José Revueltas, Juan Rulfo, Margo Glantz, Fabio Morábito, Coral Bracho y Hugo Hiriart, junto con voces más recientes que amplían sus horizontes.