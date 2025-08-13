E

loy Tarcisio no busca la permanencia ni la eternidad. Su obra no pretende perdurar: respira, se transforma, muere. Nació en la Ciudad de México en 1955. Pintor, escultor, grabador y amigo ha dedicado su vida a explorar la relación entre la naturaleza y el arte, creando un lenguaje visual único que combina elementos naturales con técnicas y materiales inusuales.

Utiliza pencas de nopal como símbolo de resistencia, pigmentos, flores, maíz, y chapopote para dar forma a obras que reflejan lo fugaz de la existencia. Su trabajo es una tela viva donde convergen el pasado y el presente; un lenguaje que vincula lo efímero con lo esencial, símbolos ancestrales con lo contemporáneo. Un puente que atraviesa siglos, raíces y significados en una narrativa que se niega a someterse al tiempo.

La infancia de Tarcisio transcurrió en la colonia Revolución, detrás de la antigua penitenciaría de Lecumberri, en el oriente de la capital. Cursó la primaria en la escuela Manuel M. Ponce. A los 14 años ingresó al taller de pintura del Seguro Social, en el sótano del teatro Hidalgo. Allí encontró un espacio fértil para su sensibilidad artística: recibió el aliento y el apoyo de sus maestros, quienes lo impulsaron a continuar una formación profesional. Entonces conoció la obra de los muralistas, visitaba las exposiciones de Bellas Artes y se sintió profundamente conectado con el arte contemporáneo, que despertó en él una urgencia por crear, la cual se intensificó en La Esmeralda durante la dirección de Benito Messeguer, fundador del taller de arte experimental. Ahí descubrió una sintaxis visual propia y desarrolló una obra cercana a las vanguardias internacionales, alejándose de la pintura de caballete para proponer un discurso crítico y abierto, arraigado en su contexto y en diálogo con el mundo.

Su madre, Ángela Cortés Millán, originaria de la zona, trabajó durante años en la fábrica de Hilos Cadena; su padre, Jesús López Espinosa, llegó desde Huipana, Michoacán, y fue chofer de camiones y taxis. Tenía 49 años cuando sufrió una embolia al volante de su coche de trabajo; tres días después lo encontraron en el Ministerio Público. Eloy lo vio por última vez en la plancha de la Cruz Verde. Sus padres fueron un ejemplo de lucha silenciosa, dignidad y sacrificio.

Durante sus años de formación, México redescubría su raíz indígena, se rescató la poesía de Nezahualcóyotl y se halló la Coyolxauhqui. Ambos símbolos lo marcaron: de Nezahualcóyotl tomó la idea de lo efímero como centro del pensamiento –la flor como lenguaje, ofrenda y destino–; de la Coyolxauhqui, la potencia visual y el desgarramiento del cuerpo como metáfora. En esa tensión entre lo que florece y lo que se fractura, encontró un principio vital: los materiales hablan por sí mismos.