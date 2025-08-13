Se asegurará de que la agenda de Trump para el aniversario 250 de EU se cumpla
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 3
Según se informa, la Casa Blanca está planeando una revisión exhaustiva del Instituto Smithsonian, hogar de muchos de los principales museos de historia y cultura del país, para garantizar que todo, desde las exhibiciones hasta las operaciones, esté en línea con la interpretación de la historia del presidente Donald Trump antes de las próximas celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.
En una carta fechada ayer, altos funcionarios de la Casa Blanca escribieron al director de la institución y dijeron que la revisión antes del aniversario del próximo año garantizaría que ocho de los principales museos del Smithsonian tengan materiales que promuevan “la unidad, el progreso y los valores duraderos que definen la historia estadunidense.
“Esta iniciativa tiene el objetivo de garantizar la alineación con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadunidense, eliminar las narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas”, afirma la misiva, vista por The Wall Street Journal.
Además de supervisar el contenido de la exposición, la revisión reportada busca influir en los procesos internos, subvenciones, organigramas, respuestas a encuestas y otras operaciones, según la carta.
“Se trata de preservar la confianza en una de nuestras instituciones más preciadas”, declaró al WSJ Lindsey Halligan, funcionaria de la Casa Blanca y una de las firmantes de la carta. “Los museos y las exhibiciones del Smithsonian deben ser precisos, patrióticos y enriquecedores, garantizando que sigan siendo lugares de aprendizaje, asombro y orgullo nacional para las generaciones futuras”.
The Independent se ha puso en contacto con el Smithsonian para solicitarle comentarios.
El Smithsonian ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la administración de Trump.
En una orden ejecutiva de marzo centrada en “restaurar la verdad y la cordura en la historia estadunidense”, el presidente Trump acusó a la institución –sede del Museo Nacional de Historia Estadunidense, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, entre otros– de haber “caído bajo la influencia de una ideología divisiva y centrada en la raza”.
Según se informa, el Smithsonian inició una revisión separada de su contenido para eliminar el sesgo político y alinearse con la orden este verano.