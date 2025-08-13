Josh Marcus

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 3

Según se informa, la Casa Blanca está planeando una revisión exhaustiva del Instituto Smithsonian, hogar de muchos de los principales museos de historia y cultura del país, para garantizar que todo, desde las exhibiciones hasta las operaciones, esté en línea con la interpretación de la historia del presidente Donald Trump antes de las próximas celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

En una carta fechada ayer, altos funcionarios de la Casa Blanca escribieron al director de la institución y dijeron que la revisión antes del aniversario del próximo año garantizaría que ocho de los principales museos del Smithsonian tengan materiales que promuevan “la unidad, el progreso y los valores duraderos que definen la historia estadunidense.

“Esta iniciativa tiene el objetivo de garantizar la alineación con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadunidense, eliminar las narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas”, afirma la misiva, vista por The Wall Street Journal.

Además de supervisar el contenido de la exposición, la revisión reportada busca influir en los procesos internos, subvenciones, organigramas, respuestas a encuestas y otras operaciones, según la carta.