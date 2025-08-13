▲ Imágenes incluidas en Mongolia: Del desierto del Gobi a los montes de Altái, muestra que se inaugura mañana en el Museo de las Culturas del Mundo. Foto cortesía de Philippe Paquet

De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 3

La exposición Mongolia: Del desierto del Gobi a los montes de Altái explora la diversidad de tradiciones, etnias y paisajes de la cultura de ese país, que en algún momento fue el imperio más grande de la historia.

Compuesta por 27 imágenes del fotógrafo francés Philippe Paquet y montada en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM), la exhibición permite conocer los aspectos más íntimos de los pueblos que, unidos, hicieron caer importantes reinos e imperios como el de China.

Realizada en el marco del 60 aniversario del recinto museístico y organizada junto con la embajada de Mongolia en Estados Unidos y su consulado en México, la muestra pone tras el lente un punto de encuentro entre pueblos nómadas y sedentarios de los enormes parajes esteparios que se ubican en Asia.

La cultura mongola comprende un grupo de tribus de pueblos guerreros que moldearon el mundo. Su estilo de vida nómada los llevó a dominar parte de Europa y provocaron la caída de algunos de los imperios más importantes del mundo, lo que hizo que su historia estuviera rodeada de mitos y especulaciones.

Pertenecientes a las etinias túrquicas, los pueblos mongoles se liberaron a mediados del siglo IX del kaganato Uigur cuando éste se disolvió. Entre esas etnias se encontraban los mongoles y los tártaros, acérrimos rivales que se disputaron diversos territorios por más de tres siglos. Los primeros se dispersaron en varias tribus formadas por diferentes clanes.

En el siglo XII, el pueblo mongol vio nacer a su gran líder, Temuyín, mejor conocido como Genghis Khan (1162-1227), cuyas luchas por el poder lo hicieron uno de los conquistadores más importantes de la historia. Unió a su pueblo y sometió a las otras etnias, quienes bajo su bandera establecieron un poderoso imperio. Su capacidad militar se ejemplifica en su gran talento como jinetes y arqueros.

Respeto a la naturaleza

La nación mongola está rodeada por Rusia y China; sin embargo, ha logrado conservar tradiciones de vida ancestrales ligadas a la interacción con la naturaleza y la constante movilidad. Se refugiaban en yurtas (casas movibles hechas con pieles y tela) y justamente así está ambientada esta muestra.