Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 2

Después de 80 años sin una exposición individual, la obra de Pilar Calvo se presenta de nuevo al público en el Museo Nacional de San Carlos, con la muestra Travesías de trazo y color, que reúne más de 40 piezas en técnicas como óleo, acuarela y fresco. Mediante autorretratos, paisajes y bodegones, Calvo despliega su notable versatilidad con el pincel y reivindica el papel de las mujeres en la pintura.

“Es una representante de una forma de hacer arte que no corresponde a la visión generalizada de las primeras décadas del siglo XX, cuando predominaba un arte figurativo de corte social y nacionalista”, dijo Jorge Reynoso Pohlenz, director del Museo. “Es importante darle visibilidad y contemplar de una manera compleja, pero también más rica, nuestro pasado reciente”, agregó.

La exhibición deriva de la idea de trabajar en torno al acervo del museo, pero también sigue la línea curatorial y de divulgación con una perspectiva más incluyente respecto al género.

El recorrido comienza con Autorretrato con vestido azul (1930), pintado cuando Calvo tenía apenas 17 años. En éste, la artista se representa con dos trenzas que caen a los lados de su rostro, ataviada en una blusa azul clara rematada con un broche. Tiene una iluminación suave y el trabajo minucioso de la obra se puede ver en los ojos y los labios.

“El autorretrato es una forma de autoexploración. Para las mujeres ha sido un género particularmente significativo, pues les permite convertirse en sujeto activo y no sólo en objeto, como ha sido en la tradición occidental”, explicó Raquel Fundía Comisarenco, curadora de la muestra.

Calvo (1913-1986) nació en la Ciudad de México y, por influencia de su madre, tuvo una educación artística temprana, que incluyó pintura sobre porcelana y dibujo por correspondencia. En 1930 se matriculó en la Academia para Señoritas de Germán Gedovius, pintor de formación alemana y entonces profesor en la Academia de San Carlos.

“Recibían una formación muy completa, no eran sólo clases para pasar el tiempo. Les daban lecciones de anatomía, geometría..., salían muy bien preparadas. Ella se especializó en óleo, pero también tomó clases de paisaje”, detalló la curadora.

Al concluir sus estudios, emprendió un viaje por Europa junto con su amiga Carmen Jiménez Labora, quien a su regreso fundó una academia de pintura donde invitó a Calvo a ser docente. “Es sorprendente el éxito que tuvo en vida: estuvo activa entre los años 30 y 40, tiempo en que realizó exposiciones en Nueva York y en el Palacio de Bellas Artes”, recordó Fundía Comisarenco.

Uno de los momentos más emotivos de la muestra ocurre frente a Niño (1935), un óleo que retrata a un infante sin camisa en un entorno rural, donde hay caballos y campesinos. Junto a la pintura, se exhibe una fotografía de la artista mientras trabaja en la obra: ella mira a la cámara con un pincel en una mano y la paleta de colores en la otra.