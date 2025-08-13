Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 6

París. Preservar los bosques no será suficiente: las poblaciones de aves tropicales disminuyeron drásticamente debido al calor extremo relacionado con el cambio climático, según un estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution.

La intensificación del calor extremo “causó una reducción de 25-38 por ciento” de las poblaciones de aves tropicales entre 1950 y 2020, respecto a una situación en la que no se hubiera producido el cambio climático, concluyeron científicos asentados en Europa y Australia.

“Las conclusiones son bastante serias”, comenta a Afp el autor principal del estudio, Maximilian Kotz, del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y del Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático de Potsdam (PIK).

Kotz afirma que las aves en los trópicos se enfrentan ahora a una media de 30 días de calor extremo por año, frente a sólo tres durante el periodo 1940-1970. La comunidad científica estima que el cambio climático provocado por el hombre hace que las olas de altas temperaturas sean más intensas y probables en todo el mundo.

“Esto tiene consecuencias muy importantes sobre la manera en que concebimos la conservación de la biodiversidad: proteger los hábitats intactos es fundamental, pero sin abordar el cambio climático, no será suficiente para las aves”, subraya.

“Este estudio pone de relieve lo complejo que resulta mitigar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, declaró a Afp Aimee Van Tatenhove, del laboratorio de ornitología de la Universidad Cornell en Estados Unidos, que no participó en el estudio y se dijo “sorprendida” por las cifras difundidas.