Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 6

Santiago. Científicos descubrieron el fósil de un mamífero, del tamaño de un pequeño ratón, que vivió en la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena y no pertenecería a ningún linaje de mamíferos presentes en la actualidad.

El Yeutherium pressor fue un animal que habría tenido un peso de entre 30 y 40 gramos y que vivió en el periodo Cretácico superior, hace 74 millones de años.

Se trata del mamífero más pequeño de ese periodo encontrado en esta parte de Sudamérica, cuando formaba parte del antiguo bloque continental de Gondwana.

El hallazgo, realizado por expertos de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile y del centro de estudios Núcleo Milenio Evotem, fue publicado este mes en la revista científica británica Proceedings, de The Royal Society B.

Encontrar “un mamífero de la era de los dinosaurios (...) y particularmente en Sudamérica, donde todo es bastante desconocido”, hace que sea un hallazgo “muy importante”, dijo el paleontólogo Hans Püschel, que encabezó la investigación.

“Yeutherium sería del tamaño más o menos de una laucha (ratón) o Mus musculus, así bien pequeñito, probablemente de unos 30 gramos. En ese sentido, es mucho más chico que los otros mamíferos que conocíamos del valle de Las Chinas, como Magallanodon o Orretherium”, estos últimos dos géneros de mamíferos extintos que vivieron en la Patagonia durante el Cretácico superior, hace aproximadamente 74 millones de años, explicó el investigador Hans Püschel, uno de los autores del estudio.

Los científicos encontraron el fósil, un pedazo de cráneo, en el valle del Río de Las Chinas, en la región de Magallanes (unos 3 mil kilómetros al sur de Santiago). “Es un pedacito de maxilar con un molar que tiene preservada la corona y las raíces de dos molares más”.

Pese a su similitud con un pequeño roedor, el Yeutherium pressor fue un mamífero que debe haber puesto huevos (como el ornitorrinco) o tuvo crías como los marsupiales (como canguros o zarigüellas).