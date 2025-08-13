Evidencia los problemas que enfrenta el sector // Critica inacción oficial
Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 32
Ana Karen Sotero, de 23 años, ganó el Premio de la Juventud que otorga el Congreso local, donde aprovechó su discurso para evidenciar los problemas que viven los jóvenes, y hasta regañar a los diputados porque ni siquiera estaban poniendo atención a la sesión.
En el Día Internacional de la Juventud, Sotero subió a la tribuna para cuestionar que “hoy se reconoce a los jóvenes, pero no tenemos seguridad laboral, ni sistemas de salud accesibles ni educación para que más personas destaquen. Sí, somos el futuro, ¿pero qué pasa con el presente?, ¿nos morimos de hambre hoy y mañana aplaudimos?
“Necesitamos un gobierno que trabaje con la ciudadanía, y que esto no quede en un premio que sólo se reconozca hoy”.
Criticó que no se apliquen medidas drásticas para acabar con el crimen organizado, que “se lleva a los jóvenes” y desaparece comunidades y barrios como El Cobradero, donde reside.
Afirmó que hay opresión en México, pues no se reconoce a todas las personas víctimas del crimen organizado y desplazamiento.
“Necesitamos verdadera justicia, una justicia que no se quede sólo en este espacio; tiene que salir y les pedimos a ustedes como tomadores de decisiones que no nos callen, no nos cesen y nos permitan criticar al sistema”.
Pide atender y escuchar
Recalcó que su discurso es en contra de todos los partidos políticos, a cuyos representantes les pidió poner atención y escuchar a los jóvenes.
“Me parece una falta de respeto que incluso recibiendo el premio no nos hagan caso, están teniendo sus conversaciones, ¿qué clase de actitud es esa? Es injusto, es una burla, porque no muestran el interés que se supone tienen con nosotros”.
“Hoy (ayer) es el Día Internacional de la Juventud, pero también es necesario evidenciar los problemas que vivimos; merecemos respeto, no desde el parternalismo, sino desde la lucha, de la crítica.
“Juventud mexicana: despierten, luchen y no se queden en la individualidad, porque México no llegará lejos si creen que el trabajo es con uno, es con todos. Necesitamos estar unidos, ser libres y criticar. Espero que los que toman decisiones no se centren en el discurso. La juventud de México siempre será revolucionaria”.
Ana Karen Sotero fue una de las 17 galardonados del Premio de la Juventud en la categoría de actividades académicas, profesionales, tecnológicas y de innovación.
Por otra parte, legisladores aceleran la aprobación de reformas en comisiones, antes de la celebración del segundo periodo extraordinario de sesiones el próximo viernes. En la Comisión de Salud se aprobó una modificación a la ley en la materia para garantizar que las ambulancias cuenten con desfibriladores, a fin de tratar un paro cardiorrespiratorio, como parte del equipo médico indispensable para la atención prehospitalaria.