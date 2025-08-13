Sandra Hernández García

Miércoles 13 de agosto de 2025

Ana Karen Sotero, de 23 años, ganó el Premio de la Juventud que otorga el Congreso local, donde aprovechó su discurso para evidenciar los problemas que viven los jóvenes, y hasta regañar a los diputados porque ni siquiera estaban poniendo atención a la sesión.

En el Día Internacional de la Juventud, Sotero subió a la tribuna para cuestionar que “hoy se reconoce a los jóvenes, pero no tenemos seguridad laboral, ni sistemas de salud accesibles ni educación para que más personas destaquen. Sí, somos el futuro, ¿pero qué pasa con el presente?, ¿nos morimos de hambre hoy y mañana aplaudimos?

“Necesitamos un gobierno que trabaje con la ciudadanía, y que esto no quede en un premio que sólo se reconozca hoy”.

Criticó que no se apliquen medidas drásticas para acabar con el crimen organizado, que “se lleva a los jóvenes” y desaparece comunidades y barrios como El Cobradero, donde reside.

Afirmó que hay opresión en México, pues no se reconoce a todas las personas víctimas del crimen organizado y desplazamiento.

“Necesitamos verdadera justicia, una justicia que no se quede sólo en este espacio; tiene que salir y les pedimos a ustedes como tomadores de decisiones que no nos callen, no nos cesen y nos permitan criticar al sistema”.

Pide atender y escuchar

Recalcó que su discurso es en contra de todos los partidos políticos, a cuyos representantes les pidió poner atención y escuchar a los jóvenes.