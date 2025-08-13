Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 31
Vecinos de las colonias Villa de Cortés, Nativitas, Postal, Josefa Ortiz de Domínguez y Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez, expusieron que a casi una década del inicio de la construcción de las torres del Metro en la estación Villa de Cortés, las estructuras permanecen abandonadas.
Señalaron a la empresa Accesorios Constructivos SA de CV (ACCO), responsable de los trabajos, de incumplir con las especificaciones del proyecto, lo que ha provocado la pérdida de áreas verdes del parque Victoria, luminarias inservibles, daños a vialidades y la falta de desniveles para personas con discapacidad dentro de la estación.
El edificio también genera dudas sobre su seguridad estructural. Al respecto, Guillermo Cruz, vecino, aseguró que lejos de beneficiar a las colonias aledañas, “es un perjuicio porque, al parecer, las torres no están bien cimentadas”, por lo que los vecinos han solicitado la realización de estudios especializados.
Respecto del ala norte –zona donde aseguran se “robó espacio público” al construir fuera de los límites de la estación–, el STC revisará nuevamente los planos para definir su situación.
Exigen mitigar daños
Acerca del parque Victoria, los inconformes pidieron mitigar daños con acciones que realmente beneficien a la comunidad. Sostuvieron que los maceteros instalados para frenar el ambulantaje resultaron contraproducentes, debido a que “aumentaron los puestos irregulares y creció la presencia de personas en situación de calle”.
En el caso del ala sur, volverá a formar parte del patrimonio inmobiliario, aunque los vecinos han pedido que la taquilla provisional que se colocó en el sitio se transforme en un centro comunitario. Sin embargo, primero deberán completar trámites ante las áreas de Cultura y Patrimonio del gobierno local.
Aunque la intención es mitigar parte de los problemas ocasionados a los habitantes de la zona, la dirigente vecinal advirtió que “no hay nada que pueda solventar el daño”. Asimismo, informaron que el 2 de septiembre se definirán las acciones a seguir respecto del incumplimiento de ACCO, el destino de las obras y aspectos sobre el proyecto del segundo piso en calzada de Tlalpan, obra que también mantiene inconformes a habitantes de las colonias aledañas.