Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de agosto de 2025, p. 31

Vecinos de las colonias Villa de Cortés, Nativitas, Postal, Josefa Ortiz de Domínguez y Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez, expusieron que a casi una década del inicio de la construcción de las torres del Metro en la estación Villa de Cortés, las estructuras permanecen abandonadas.

Señalaron a la empresa Accesorios Constructivos SA de CV (ACCO), responsable de los trabajos, de incumplir con las especificaciones del proyecto, lo que ha provocado la pérdida de áreas verdes del parque Victoria, luminarias inservibles, daños a vialidades y la falta de desniveles para personas con discapacidad dentro de la estación.

El edificio también genera dudas sobre su seguridad estructural. Al respecto, Guillermo Cruz, vecino, aseguró que lejos de beneficiar a las colonias aledañas, “es un perjuicio porque, al parecer, las torres no están bien cimentadas”, por lo que los vecinos han solicitado la realización de estudios especializados.

Respecto del ala norte –zona donde aseguran se “robó espacio público” al construir fuera de los límites de la estación–, el STC revisará nuevamente los planos para definir su situación.