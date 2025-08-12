De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 15

Como parte de la reparación integral del caso, la Secretaría de Gobernación (SG) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se reconocen las violaciones contra Alfonso Martín del Campo Dodd, detenido arbitrariamente y torturado en 1992 por agentes de la entonces policía judicial de la Ciudad de México.

En su informe 117/09, publicado en 2009, la CIDH recomendó que el Estado repare adecuadamente a Del Campo Dodd por violaciones de los derechos humanos que se plasmaron en el informe referido. “En cumplimiento a sus obligaciones internacionales y como parte de la reparación integral, se estima que sea publicado el informe en el Diario Oficial de la Federación”, señaló.