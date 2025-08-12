Martes 12 de agosto de 2025, p. 15
Como parte de la reparación integral del caso, la Secretaría de Gobernación (SG) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se reconocen las violaciones contra Alfonso Martín del Campo Dodd, detenido arbitrariamente y torturado en 1992 por agentes de la entonces policía judicial de la Ciudad de México.
En su informe 117/09, publicado en 2009, la CIDH recomendó que el Estado repare adecuadamente a Del Campo Dodd por violaciones de los derechos humanos que se plasmaron en el informe referido. “En cumplimiento a sus obligaciones internacionales y como parte de la reparación integral, se estima que sea publicado el informe en el Diario Oficial de la Federación”, señaló.
Alfonso Martín del Campo Dodd fue sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de su hermana Juana Patricia y su cuñado Gerardo Zamudio en 1992. El caso fue objeto de controversia debido a que se alegó que su confesión fue obtenida bajo tortura y que hubo irregularidades en el proceso judicial.
Fue el primer caso de un mexicano en llegar a manos de la CIDH, que solicitó su liberación en 2009. Tras 23 años de prisión, la SCJN ordenó su liberación al comprobar tortura.