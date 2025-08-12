Martes 12 de agosto de 2025, p. 15
En Los Mochis, Sinaloa, elementos de seguridad federal detuvieron a cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Fuerzas especiales Avendaño, brazo armado de la facción Los Mayos del cártel de Sinaloa.
De acuerdo con autoridades, entre los detenidos está Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, de 38 años, Chendo y/o El 16, considerado uno de los principales líderes logístico-operativos de dicho brazo y subordinado de Juan Avendaño, Viejo Mayor y/o El 14. También fueron aprehendidos Jayson Ariel Tapia Cárdenas de 28 años, Flaco Avendaño; José Antonio García Rodríguez, de 48, y José Vizcarra Cervantes de 40 años.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que, en seguimiento a diversas líneas de investigación, agentes militares y de seguridad obtuvieron información sobre la zona de movilidad de dos miembros de un grupo delictivo, por lo que se trasladaron a la colonia Loma Dorada, en Los Mochis.
Ahí ubicaron dos vehículos de alta gama con hombres armados, quienes, al marcarles el alto intentaron huir y se inició una persecución que concluyó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201. En la revisión se decomisaron cuatro armas largas, un paquete de cinta canela con cocaína, cartuchos, cargadores y dos vehículos, uno con reporte de robo.
De acuerdo con investigaciones, las Fuerzas especiales Avendaño son un grupo generador de violencia implicado en la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero y homicidios de integrantes de organizaciones rivales.
En el operativo participaron las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.