Martes 12 de agosto de 2025, p. 15

En Los Mochis, Sinaloa, elementos de seguridad federal detuvieron a cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Fuerzas especiales Avendaño, brazo armado de la facción Los Mayos del cártel de Sinaloa.

De acuerdo con autoridades, entre los detenidos está Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, de 38 años, Chendo y/o El 16, considerado uno de los principales líderes logístico-operativos de dicho brazo y subordinado de Juan Avendaño, Viejo Mayor y/o El 14. También fueron aprehendidos Jayson Ariel Tapia Cárdenas de 28 años, Flaco Avendaño; José Antonio García Rodríguez, de 48, y José Vizcarra Cervantes de 40 años.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que, en seguimiento a diversas líneas de investigación, agentes militares y de seguridad obtuvieron información sobre la zona de movilidad de dos miembros de un grupo delictivo, por lo que se trasladaron a la colonia Loma Dorada, en Los Mochis.