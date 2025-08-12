René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 15

La Paz, Méx., Más de cinco millones de créditos impagables ya fueron congelados, a 10 meses de haber iniciado el Programa Nacional de Restructuración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual busca hacer justicia social a sus derechohabientes, informó el titular del organismo, Octavio Romero Oropeza.

Durante este tiempo, explicó, se han corregido esquemas de crédito que representaban grandes sacrificios e injusticia para los trabajadores, porque a pesar de que cubrían puntualmente sus mensualidades, los montos de sus deudas seguían subiendo.

Señaló que el programa de congelamiento de créditos y quitas se ha aplicado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en todo el territorio nacional.

Romero Oropeza detalló que cinco millones de préstamos están mal diseñados, “pero ya resolvimos no sólo el congelamiento, sino la disminución de tasas de interés, de mensualidades y quitas en los saldos de alrededor de un millón y medio de derechohabientes”.