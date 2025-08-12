De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 6

La presidenta de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, hizo ayer un llamado a las integrantes de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), a defender los derechos obtenidos por las mujeres y hacer un frente común ante el riesgo de retrocesos que se registra en las democracias.

“Es nuestra tarea proteger lo alcanzado porque nada está garantizado”, señaló en la inauguración de la séptima conferencia ordinaria de la agrupación, que se realizó en el Castillo de Chapultepec.

Acompañada de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, a quien correspondió la inauguración del evento, así como de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, Soto advirtió que las conquistas pueden revertirse si no se blindan con institucionalidad y acción estratégica.