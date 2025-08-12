Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 28

Oaxaca, Oax., En el calendario alternativo de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) para el ciclo escolar 2025-2026, se prevé iniciar actividades el 25 de agosto y concluir el 7 de julio de 2026, y se tienen considerados 200 días laborales, informó Yenny Pérez Martínez, secretaria general de la gremial.

Señaló que el magisterio oaxaqueño ha rechazado la semana extra de vacaciones otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal pues esto significa que el ciclo escolar comenzaría en septiembre.

“Consideramos una pedagogía alternativa no sólo en el plano político y en el discurso, sino que la hacemos realidad al impulsarla desde los espacios de la sección 22”, puntualizó la dirigente.

La sección 22 no sólo ha desarrollado un calendario alternativo, también ha trabajado en el Taller estatal de educación alternativa, en el que se sigue trabajando con los docentes.