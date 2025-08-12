René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 27

Chalco, Méx., Una niña de 12 años falleció luego de que sujetos armados dispararon contra la vivienda en la que vivía con sus abuelos, ayer en la madrugada, en la comunidad de San Pablo Atlazalpan.

Se presume que el ataque podría estar ligado a una venganza por una deuda económica con prestamistas “gota a gota”.

De acuerdo con fuentes policiacas la agresión fue cometida en una precaria vivienda localizada en la calle Reforma de dicho poblado, a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal de Chalco.

En la fachada de la casa y en la carrocería y cristales de una vagoneta tipo Van eran visibles los impactos de arma de fuego. Vecinos reportaron a la policía que pasadas las 04:30 horas, sujetos a bordo de motocicletas abrieron fuego contra la vivienda.