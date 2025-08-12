Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que no aplicará aranceles adicionales a las importaciones de oro, después de que un documento oficial sembró confusión e hizo que se disparara el precio de este metal el pasado viernes. “¡El oro no estará sujeto a aranceles!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. La semana pasada la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza consideró que los lingotes de oro de un kilo y 100 onzas deberían ser clasificados con un código aduanero sujeto a tasas. Los lingotes de un kilo constituyen la mayor parte de las exportaciones de lingotes de Suiza a Estados Unidos, cuyas relaciones comerciales atraviesan su peor momento, después de que Washington fijó un gravamen de 39 por ciento a sus importaciones.