No hay aranceles para el oro, aclara la Casa Blanca
Martes 12 de agosto de 2025, p. 22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que no aplicará aranceles adicionales a las importaciones de oro, después de que un documento oficial sembró confusión e hizo que se disparara el precio de este metal el pasado viernes. “¡El oro no estará sujeto a aranceles!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. La semana pasada la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza consideró que los lingotes de oro de un kilo y 100 onzas deberían ser clasificados con un código aduanero sujeto a tasas. Los lingotes de un kilo constituyen la mayor parte de las exportaciones de lingotes de Suiza a Estados Unidos, cuyas relaciones comerciales atraviesan su peor momento, después de que Washington fijó un gravamen de 39 por ciento a sus importaciones.

