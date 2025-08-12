Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 21

El optimismo de los inversionistas para tomar posiciones de mayor riesgo se enfrió al arranque de esta semana, a la espera del dato de inflación de julio en Estados Unidos, el fin de la tregua comercial concedida a China y del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

El peso mexicano tuvo ayer una depreciación diaria de 0.42 por ciento frente a la divisa estadunidense y cerró en 18.6800 unidades por dólar spot.

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.6960 unidades y un mínimo de 18.6470, con un fortalecimiento del dólar.

El índice del dólar, que mide su comportamiento frente a una canasta de seis divisas internacionales, ganó 0.35 por ciento, a 98.35 unidades, a la espera del dato de inflación de Estados Unidos en julio. En abril la inflación al consumidor tocó un mínimo de 2.31 por ciento, nivel no visto desde febrero de 2021, y a partir de entonces se ha acelerado, alejándose de la meta de 2 por ciento de la Reserva Federal.