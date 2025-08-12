Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 20

Al concluir el primer semestre del año, el saldo de la cartera vencida de los créditos que la banca privada otorga para el consumo de los hogares alcanzó los 47 mil 349 millones de pesos, lo que representó un aumento de 15.6 por ciento respecto a los 40 mil 956 millones reportados en junio, pero del año pasado, revelan datos del Banco de México (BdeM).

Se trata de la mayor cifra para un mes igual desde que hay registros por parte del banco central y se presenta en un momento en el que la economía crece a un ritmo menor de lo que lo hacía el año pasado, fenómeno conocido como desaceleración, lo que puede incentivar a la población a solicitar financiamiento para hacer frente a menores ingresos.

Como proporción del portafolio vigente de préstamos de consumo (que incluye segmentos como las tarjetas de crédito, los financiamientos personales, de nómina, entre otros), que según las cifras del banco central se colocó en junio en un billón 522 mil 966 millones de pesos, la cartera vencida representa el 3.1 por ciento.

Cabe destacar que el saldo de crédito vigente reportado por los bancos al concluir junio, también se encuentra en su nivel más alto desde que hay registros del BdeM.

De acuerdo con diversos organismos nacionales e internacionales, este año, la economía crecerá a un menor ritmo respecto al año pasado. El propio banco central proyecta que el avance será de apenas 0.1 por ciento, mientras que instituciones como el Fondo Monetario Internacional anticipa que el crecimiento será de 0.2 por ciento.

Se considera como cartera vencida a aquellos financiamientos que llevan por lo menos 90 días sin recibir un pago por parte de los acreditados, ya sean empresas o familias.