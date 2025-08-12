▲ El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs durante la entrevista con La Jornada. Foto María Luisa Severiano

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 19

Más allá de que México haya logrado una buena negociación en medio de la nueva política comercial de la administración de Donald Trump y de que el T-MEC se mantenga como puente de intercambios, Estados Unidos respeta este vínculo porque por décadas se ha amalgamado un “sistema de producción de Norteamérica”, así que cualquier arancel o barrera también golpea a sus industrias, sostuvo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Agregó que al menos tres décadas de vínculo comercial en la región han llevado a un punto en el cual, si Estados Unidos pone un arancel a México, no sólo sufre este último; al final, las industrias y consumidores estadunidenses también resienten este efecto, ya sea con una menor competitividad de sus exportaciones o con el encarecimiento de productos terminados, lo que tiene un efecto inmediato en la inflación, detalló el funcionario de la agencia de la Organización de Naciones Unidas en entrevista con La Jornada.

De visita en México para presidir varios de los trabajos de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, sostuvo que, independientemente de que la economía mexicana es la más expuesta a los vaivenes en la política arancelaria de Estados Unidos, debido al volumen de exportaciones a ese país, las excepciones y la pausa de 90 días mientras siguen las negociaciones lo tienen en una buena posición para competir.

Si se considera que 80 por ciento de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, México es el país más expuesto a las políticas de Trump. Sin embargo, el hecho de que prevalezca el T-MEC en la mayor parte del vínculo comercial y hasta ahora los aranceles estén acotados a ciertas industrias, permite que el país sea uno de los mejor ubicados para atraer inversiones como parte de la relocalización de las cadenas globales de valor (nearshoring).

“En principio, México es el país mejor posicionado para cualquier empresa que se relocalice de China, de Asia, de otras partes del mundo, y quiera entrar al mercado norteamericano o cumplir reglas de origen”. No sólo por la cercanía al mercado más grande del mundo y por la mano de obra especializada, sino porque ya tiene industrias desarrolladas que se integran con las estadunidenses, como la aeroespacial, la automotriz y la de dispositivos médicos, amplió.

“México tiene toda una serie de activos que lo hacen atractivo, sobre todo si logra negociar, como lo ha hecho hasta ahora, estas excepciones y este respeto al T-MEC”, enfatizó Salazar-Xirinachs.

Aranceles, palanca de otras agendas

Una de las dificultades en este proceso de negociación, reconoció el secretario ejecutivo de la Cepal, es la mezcla de agendas, sobre todo cuando los aranceles se usan también para abordar asuntos de seguridad.