Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 18

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó ayer a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 para manipular licitaciones y obtener contratos por millones de dólares.

Por medio de dádivas consistentes en artículos de lujo cuyo valor ascendería a alrededor de 150 mil dólares, los empresarios habrían obtenido contratos por al menos 2 millones 500 mil dólares, según las autoridades estadunidenses.

Los implicados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ambos mexicanos con residencia en Texas. Al primero también se le acusa de supuestos vínculos con cárteles mexicanos.

Tras su arresto, Rovirosa fue procesado ayer y Ávila se encuentra prófugo, agregaron las autoridades.

“Se hizo pública una acusación formal en el distrito sur de Texas, en la que se imputa a dos empresarios mexicanos por su participación en un presunto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Pemex y con Pemex Exploración y Producción (PEP)”, indicó el gobierno estadunidense en un comunicado.

De acuerdo con esta información, Rovirosa Martínez y Ávila Lizárraga, “sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”.

¿Quiénes son?

Ramón Alexandro Rovirosa es un abogado mexicano egresado de la Universidad Olmeca. Es fundador y director general de Roma Energy Holdings, una empresa de exploración y producción de hidrocarburos constituida en Texas.