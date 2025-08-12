▲ La bielorrusa venció en tres horas a la británica Emma Raducanu por 7-6, 4-6 y 7-6. Foto @CincyTennis

Martes 12 de agosto de 2025, p. a11

Cincinnati. Con algo de sufrimiento, Holger Rune y Aryna Sabalenka clasificaron a los octavos de final del Abierto de Cincinnati en una jornada donde un corte energético obligó a frenar temporalmente la actividad.

La bielorrusa, número uno del mundo, debió sacar lo mejor de su repertorio para vencer en un extenuante partido de tres horas y 10 minutos a la británica Emma Raducanu por 7-6, 4-6 y 7-6.

“Ella es excelente jugadora y buena persona, estoy feliz de superar este duelo. Espero que mañana sea un día libre”, dijo la vencedora. En octavos, enfrentará a la española Jéssica Bouzas Maneiro, que más temprano se impuso a la estadunidense Taylor Townsend por 6-4, 6-1.

En otros resultados, Ekaterina Alexandrova derrotó a la australiana Maya Joint por 6-4 y 6-3, mientras que la rumana Sorana Cirstea venció a la china Yuan Yue por 6-7, 6-4 y 6-4.

En tanto, el danés Holger Rune, noveno del ranking, se convirtió en el primer clasificado para octavos. El europeo, semifinalista en 2024, venció al estadunidense Alex Michelsen en una hora y 33 minutos con parciales 7-6 y 6-3.

“Estaba haciendo mucho calor y fue muy complicado”, comentó el jugador de 22 años. “Encontré un mejor ritmo, mi entrenamiento de ayer ha sido clave”. En octavos se enfrentará a otro tenista local, Frances Tiafoe, que eliminó al francés Ugo Humbert por doble 6-4.