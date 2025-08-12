Martes 12 de agosto de 2025, p. a11
Cincinnati. Con algo de sufrimiento, Holger Rune y Aryna Sabalenka clasificaron a los octavos de final del Abierto de Cincinnati en una jornada donde un corte energético obligó a frenar temporalmente la actividad.
La bielorrusa, número uno del mundo, debió sacar lo mejor de su repertorio para vencer en un extenuante partido de tres horas y 10 minutos a la británica Emma Raducanu por 7-6, 4-6 y 7-6.
“Ella es excelente jugadora y buena persona, estoy feliz de superar este duelo. Espero que mañana sea un día libre”, dijo la vencedora. En octavos, enfrentará a la española Jéssica Bouzas Maneiro, que más temprano se impuso a la estadunidense Taylor Townsend por 6-4, 6-1.
En otros resultados, Ekaterina Alexandrova derrotó a la australiana Maya Joint por 6-4 y 6-3, mientras que la rumana Sorana Cirstea venció a la china Yuan Yue por 6-7, 6-4 y 6-4.
En tanto, el danés Holger Rune, noveno del ranking, se convirtió en el primer clasificado para octavos. El europeo, semifinalista en 2024, venció al estadunidense Alex Michelsen en una hora y 33 minutos con parciales 7-6 y 6-3.
“Estaba haciendo mucho calor y fue muy complicado”, comentó el jugador de 22 años. “Encontré un mejor ritmo, mi entrenamiento de ayer ha sido clave”. En octavos se enfrentará a otro tenista local, Frances Tiafoe, que eliminó al francés Ugo Humbert por doble 6-4.
Además, las condiciones climáticas están pasando factura a muchos jugadores.
Ayer, el francés Arthur Rinderknech, que disputaba su partido de tercera ronda ante Felix Auger-Aliassime llegó a su límite. Tras varios avisos pequeños, en un día de 32 grados y más de 50 por ciento de humedad, el galo se desmayó en el fondo de la pista y necesitó de la asistencia médica para reincorporarse. Acabó retirándose dos juegos después, tras un desplome que, por suerte, se quedó en un susto.
Mientras, el griego Stefanos Tsitsipas y el francés Benjamin Bonzi, así como el local Taylor Fritz luchaban para sacar sus respectivos boletos hacia octavos de final, el prestigioso evento estadunidense sufrió un intempestivo accidente por un incendio originado en uno de los generadores de energía, que lanzó una corriente de humo negro que sobrevolaba el ambiente, y forzó a detener los encuentros en juego
En otro partido, con varias interrupciones por fallas en las pantallas, Jannik Sinner derrotó 6-2, 7-6 a Gabriel Diallo.