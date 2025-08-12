Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. a10

Guadalajara será sede nuevamente de una Copa del Mundo de Clavados en 2026. Tal y como sucedió en abril de este año, la capital jalisciense recibirá a lo mejor del orbe en el Centro Acuático Metropolitano del 5 al 8 de marzo próximos.

World Aquatics (WA), ente rector de los deportes acuáticos a nivel internacional, publicó su calendario de competencias donde aparece la capital tapatía como anfitriona de la segunda parada del serial.

“México desempeña un papel clave en el desarrollo de los deportes acuáticos en las Américas”, afirmó el presidente de WA, Al Musallam. “Fortalecer nuestra presencia en esta importante región es vital para nuestra misión global, y esperamos continuar nuestra sólida colaboración con la comunidad acuática mexicana”.

En abril, México ocupó el segundo lugar del medallero de la Copa del Mundo en Guadalajara sólo detrás de China. La cosecha nacional fue de dos medallas de oro y cuatro de plata.

Fue la primera competencia para la selección nacional después de su participación en los Juegos Olímpicos París 2024. En aquella ocasión las gemelas Lía y Mía Cueva sorprendieron al subir al podio en su primera competencia internacional.

Randal Willars (plataforma) así como Osmar Olvera y Juan Celaya (sincronizados trampolín tres metros) obtuvieron oro relegando a los asiáticos al segundo lugar