En abril pasado las gemelas Lía y Mía Cueva sorprendieron con una presea
Martes 12 de agosto de 2025, p. a10
Guadalajara será sede nuevamente de una Copa del Mundo de Clavados en 2026. Tal y como sucedió en abril de este año, la capital jalisciense recibirá a lo mejor del orbe en el Centro Acuático Metropolitano del 5 al 8 de marzo próximos.
World Aquatics (WA), ente rector de los deportes acuáticos a nivel internacional, publicó su calendario de competencias donde aparece la capital tapatía como anfitriona de la segunda parada del serial.
“México desempeña un papel clave en el desarrollo de los deportes acuáticos en las Américas”, afirmó el presidente de WA, Al Musallam. “Fortalecer nuestra presencia en esta importante región es vital para nuestra misión global, y esperamos continuar nuestra sólida colaboración con la comunidad acuática mexicana”.
En abril, México ocupó el segundo lugar del medallero de la Copa del Mundo en Guadalajara sólo detrás de China. La cosecha nacional fue de dos medallas de oro y cuatro de plata.
Fue la primera competencia para la selección nacional después de su participación en los Juegos Olímpicos París 2024. En aquella ocasión las gemelas Lía y Mía Cueva sorprendieron al subir al podio en su primera competencia internacional.
Randal Willars (plataforma) así como Osmar Olvera y Juan Celaya (sincronizados trampolín tres metros) obtuvieron oro relegando a los asiáticos al segundo lugar
El próximo año, Olvera estará al frente de la selección tricolor. El clavadista tiene en su palmarés dos medallas olímpicas obtenidas en París y ocho en mundiales, las últimas cuatro en Singapur.
“Traer la Copa Mundial de Clavados a Guadalajara es la manera ideal de mantener este impulso y seguir consolidando la orgullosa historia de esta disciplina de nuestro país. Ser sede de la Copa Mundial es un testimonio de todo el esfuerzo que ha impulsado nuestro éxito. Les doy la bienvenida al mundo para que compitan en mi país”, dijo el representante de Nuevo León a WA.
En Guadalajara se han forjado algunas carreras de los principales clavadistas de México. Es el caso de los medallistas olímpicos Gabriela Agúndez, Paola Espinosa, Iván García, Álvaro Gaxiola, Alejandra Orozco y Germán Sánchez.
El calendario de la Copa del Mundo de Clavados 2026 iniciará en Montreal, Canadá del 26 de febrero al 1º de marzo; posteriormente, se llevará a cabo la parada en la metrópoli jalisciense y culminará con la Super Final en Pekín, China, del 1º al 3 de mayo.
México también tendrá una etapa en 2027 aunque no se ha definido el estado dónde se realizará.