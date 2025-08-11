E

l 20 de agosto de 2002 se iniciaron las obras de remozamiento de Paseo de la Reforma. Entre otras mejoras: cambio de señalización, reparación de aceras, guarniciones y camellones e instalación de nuevo mobiliario urbano. Las obras abarcaron de la avenida Insurgentes a la calle de Lieja. Su costo, 215 millones de pesos. Las obras se complementaron con tres bahías de ascenso y descenso de pasajeros frente al Bosque de Chapultepec, para que los paseantes accedan sin peligro al lago, al Centro de Convivencia Infantil, al zoológico y a los museos aledaños. Además 500 policías turísticos resguardan la seguridad de los 700 mil visitantes nacionales y extranjeros que acuden cada semana.

Nueve meses después, la remodelación fue inaugurada en una ceremonia presidida por el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañó la titular de Turismo federal, Leticia Navarro, quien afirmó que era un orgullo lo que ha logrado el gobierno de la ciudad en materia de turismo, al convertir esta área en un detonador del desarrollo y de fuentes de empleo . Y lo felicito en nombre del presidente Vicente Fox.

Por su parte, López Obrador aseguró que con las obras citadas se rescató el carácter de espacio público y emblemático de Reforma, la vía más importante de la ciudad . Y que hacen parte de un proyecto que incluye la avenida Juárez y el Centro Histórico. Las inversiones privadas en el tramo remozado: mil 700 millones de dólares.

Como complemento, en 2013, trabajadores de la ciudad removieron las capas de pintura sobre los pedestales de las esculturas colocadas en el Paseo de la Reforma. El objetivo: dejar la cantera en su estado normal, pulirla y permitir que la piedra respire a través de sus poros naturales. Tal y como estaban cuando Porfirio Díaz inauguró las primeras esculturas.

A fines de 2012, otra buena noticia: Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la capital, y Felipe Leal, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, inauguraron la primera etapa de la obra de rehabilitación de la avenida Juárez. Comenzó en la glorieta conformada por la confluencia de Paseo de la Reforma, Bucareli y Juárez. Es uno de los principales accesos al Centro Histórico de la ciudad y sufría una gran congestión por el intenso tráfico de automovilistas y peatones y la degradación del espacio urbano.