César Arellano y Daniel González

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 17

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos, académicos y defensores de derechos humanos exigieron que se garantice el debido proceso al defensor de derechos humanos de migrantes Luis García Villagrán en la audiencia que se llevará a cabo hoy, en la cual le imputarán el delito de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas.

Asimismo, solicitaron el cese inmediato de su criminalización, respeto al principio de presunción de inocencia, evitar narrativas y decla-raciones que lo condenen antes de cualquier fallo judicial. Que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial actúen con independencia, profesionalismo y apego estricto a derecho.

Demandaron la libertad inmediata de García Villagrán si no existen pruebas claras que justifiquen su detención, así como la protección de su integridad física y moral y que se garantice su labor de defensor de derechos humanos.

El activista fue detenido la semana pasada por elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional y la FGR, que cumplimentaron una orden de aprehensión por delincuencia organizada.