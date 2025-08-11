Iván Evair Saldaña y César Arellano

Un juez federal vinculó a proceso a Jareth Roberto Hernández Rojas por el asesinato del fiscal federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, atacado el pasado 4 de agosto en esa entidad fronteriza con una granada contra su vehículo y, posteriormente, con arma de fuego.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas, presentó las pruebas suficientes para que el juez procesara a Jareth Roberto, dictara la medidacautelar de prisión preventiva justi-ficada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano y fijara un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El pasado sábado, autoridades federales informaron sobre la detención del sujeto, identificado por el gabinete de seguridad como integrante de la organización criminal Los Metros, facción del cártel del Golfo. Según el reporte, el inculpado fue detenido en flagrancia, con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga. En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las fuerzas armadas.