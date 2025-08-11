Lunes 11 de agosto de 2025, p. 17
Un juez federal vinculó a proceso a Jareth Roberto Hernández Rojas por el asesinato del fiscal federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, atacado el pasado 4 de agosto en esa entidad fronteriza con una granada contra su vehículo y, posteriormente, con arma de fuego.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas, presentó las pruebas suficientes para que el juez procesara a Jareth Roberto, dictara la medidacautelar de prisión preventiva justi-ficada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano y fijara un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
El pasado sábado, autoridades federales informaron sobre la detención del sujeto, identificado por el gabinete de seguridad como integrante de la organización criminal Los Metros, facción del cártel del Golfo. Según el reporte, el inculpado fue detenido en flagrancia, con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga. En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las fuerzas armadas.
De acuerdo con las líneas de investigación, el asesinato del fiscalestaría relacionado con una venganza por el decomiso de un millón 800 mil litros de combustible en Reynosa, en julio pasado.
Vásquez Reyna fue atacado mientras viajaba solo en su camione-ta negra Cadillac sobre el bulevar Hi-dalgo, al parecer perseguido. Una granada fue lanzada contra la unidad, que comenzó a incendiarse, lo que obligó al funcionario federal a detenerse y descender. En ese momento, civiles armados que arribaron en una camioneta blanca lo asesinaron con múltiples disparos.