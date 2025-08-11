L

as recientes decisiones del gobierno estadunidense en materia de seguridad y comercio no son eventos aislados, sino manifestaciones de un cambio de paradigma que redefinirá el futuro de la región. El anunciado ataque militar a los cárteles del narcotráfico y el nuevo modelo económico global delineado por Washington son los dos pilares de esta restructuración, con profundas implicaciones para la soberanía mexicana y su papel en el escenario internacional.

La primera de estas medidas, la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles con fuerzas militares, es mucho más que una declaración de intenciones. Al designar terroristas a estas organizaciones, la administración estadunidense no sólo las equipara a grupos como el Estado Islámico o Al-Qaeda, sino que sienta las bases legales y políticas para una intervención directa. Aunque la orden ejecutiva se limita, en principio, al territorio estadunidense, su alcance simbólico y su mensaje político son innegables. Es una señal clara de que Washington está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance, incluida la fuerza, para cumplir con las promesas de campaña de su presidente.