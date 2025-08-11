Lunes 11 de agosto de 2025, p. 11
Al inaugurar la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca de la UNAM y dar la bienvenida a la primera generaciónde estudiantes, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que este acto reafirma la vocación nacional de nuestra universidad y su compro-miso con la democratización del co-nocimiento, la inclusión y la transformación equitativa del país.
La creación de las ENES responde a un desafío que sigue vigente: ampliar las oportunidades para que más jóvenes accedan a la educación superior pública de excelencia, subrayó el rector acompañado por el primer director de dicha entidad académica, Carlos Andrés Sánchez Soto; el auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo; y la presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, María Isabel Grañén Porrúa.
El objetivo inicial de la ENES es atender 400 estudiantes, e incrementar progresivamente la matrícula en la modalidad presencial, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y programas de educación continua.