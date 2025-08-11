Política
Rector Lomelí inaugura la ENES Oaxaca y da bienvenida a la primera generación
Foto
▲ El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, acompañado de María Isabel Grañén, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, y del auditor Superior de la Federación, David Colmenares, en la inauguración de la ENES en la entidad.Foto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 11

Al inaugurar la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca de la UNAM y dar la bienvenida a la primera generaciónde estudiantes, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que este acto reafirma la vocación nacional de nuestra universidad y su compro-miso con la democratización del co-nocimiento, la inclusión y la transformación equitativa del país.

La creación de las ENES responde a un desafío que sigue vigente: ampliar las oportunidades para que más jóvenes accedan a la educación superior pública de excelencia, subrayó el rector acompañado por el primer director de dicha entidad académica, Carlos Andrés Sánchez Soto; el auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo; y la presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, María Isabel Grañén Porrúa.

El objetivo inicial de la ENES es atender 400 estudiantes, e incrementar progresivamente la matrícula en la modalidad presencial, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y programas de educación continua.

