▲ El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, acompañado de María Isabel Grañén, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, y del auditor Superior de la Federación, David Colmenares, en la inauguración de la ENES en la entidad. Foto La Jornada

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 11

Al inaugurar la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca de la UNAM y dar la bienvenida a la primera generaciónde estudiantes, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que este acto reafirma la vocación nacional de nuestra universidad y su compro-miso con la democratización del co-nocimiento, la inclusión y la transformación equitativa del país.