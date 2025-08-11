Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 11

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, informó que este año se incorporan más de 84 mil estudiantes de nuevo ingreso en bachillerato y licenciatura, quienes reafirman el carácter incluyente y la vocación por la educación pública y autónoma de excelencia que ha guia-do a la máxima casa de estudios.

Más de 48 mil alumnos ingresan a licenciatura e iniciarán clases hoy; 29 mil a través del pase reglamentado de las preparatorias y los plan-teles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), y casi 20 mil que aprobaron el examen de admisión.

En tanto, alrededor de 34 mil estudiantes de bachillerato comenzarán el 1º de septiembre, igual que los alumnos de educación básica de la SEP, ya que los resultados del concurso de selección se darán a conocer hasta el 19 de este mes, incluyendo los del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En un videomensaje grabado en la explanada de la Rectoría para dar la bienvenida al ciclo escolar 2025-2026, el rector Lomelí Vanegas aseveró que los alumnos de nuevo ingreso se integran a una institución pública que respeta la pluralidad de ideas, fomenta el diálogo, cultiva la libertad de pensamiento, el respeto a la diversidad, la ética profesional y la búsqueda rigurosa de la verdad.