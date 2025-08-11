intensoperiodo de sesiones ordinarias
La Cámara de Diputados prepara el arranque de un
intenso periodo de sesiones ordinarias, que pasa por la definición de la presidencia de la mesa directiva, así como la entrega del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que estará a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y un paquete inicial de 20 reformas.
A partir de la próxima semana, Morena llevará a cabo reuniones regionales para consultar los temas a abordar en el periodo de sesiones, y la coordinación el grupo pidió a sus integrantes posponer hasta después del Informe presidencial sus reportes legislativos.
Para ello, cada uno de los 500 diputados recibirá un apoyo de 58 mil 297 pesos, esto es, un gasto de 29 millones 148 mil 500 pesos.
A diferencia del año pasado, esta vez sí habrá glosa del Informe –con la comparecencia, ante el pleno y comisiones, de funcionarios del gabinete presidencial–, y el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda presentará el Paquete Económico, que implica el recorte de 232 programas presupuestarios.
Las bancadas realizarán sus plenarias entre el 29 y 30 de agosto; el 31 se elegirá a la presidencia de la mesa directiva, y en Morena, un sector todavía se resiste a que un diputado de Acción Nacional presida la cámara; incluso, hay voces en esa bancada que sugieren
ceder al Partido Verde al menos 10 diputados, para que este partido desplace al blanquiazul como segunda fuerza política en la Cámara.
Morena plantea como uno de los primeros temas a discutir, la reforma constitucional para que el Congreso pueda aprobar una ley general contra la extorsión.
Además, uno de los principales pendientes es la aprobación de cuatro leyes que reglamentan la reforma al Poder Judicial de la Federación: el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo.
El grupo parlamentario de Morena recordó que, luego de desahogar las iniciativas más urgentes en la primera semana de septiembre, se recibirá el Paquete Económico el 8 de ese mes, que incluye el proyecto de Presupuesto 2026 y la iniciativa de Ley de Ingresos del mismo año, y posteriormente se citará a comparecer al secretario de Hacienda, Édgar Amador, para que explique los documentos ante el pleno.