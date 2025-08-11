Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 6

La Cámara de Diputados prepara el arranque de un intenso periodo de sesiones ordinarias, que pasa por la definición de la presidencia de la mesa directiva, así como la entrega del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que estará a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y un paquete inicial de 20 reformas.

A partir de la próxima semana, Morena llevará a cabo reuniones regionales para consultar los temas a abordar en el periodo de sesiones, y la coordinación el grupo pidió a sus integrantes posponer hasta después del Informe presidencial sus reportes legislativos.

Para ello, cada uno de los 500 diputados recibirá un apoyo de 58 mil 297 pesos, esto es, un gasto de 29 millones 148 mil 500 pesos.

A diferencia del año pasado, esta vez sí habrá glosa del Informe –con la comparecencia, ante el pleno y comisiones, de funcionarios del gabinete presidencial–, y el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda presentará el Paquete Económico, que implica el recorte de 232 programas presupuestarios.