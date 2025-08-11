▲ A partir de hoy se instalarán 58 módulos en 51 municipiosde 20 estados, como parte del compromiso de la Presidentade otorgar vivienda adecuada. Foto Roberto García Ortiz

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 4

Hoy arranca el registro presencial para el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) con 58 módulos instalados en 51 municipios de 20 estados del país, donde se recibirán solicitudes para 20 mil 999 acciones de habitación social, informó ayer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en un comunicado.

El PVB, impulsado por la Sedatu, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), busca garantizar el derecho a una casa adecuada, priorizando a personas en situación de alta marginación, comunidades indígenas, mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes y quienes enfrentan diversas carencias sociales. El acceso a la vivienda es el compromiso 48 de 100 que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su sexenio.

Los módulos estarán en Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.