Lunes 11 de agosto de 2025, p. 4
Hoy arranca el registro presencial para el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) con 58 módulos instalados en 51 municipios de 20 estados del país, donde se recibirán solicitudes para 20 mil 999 acciones de habitación social, informó ayer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en un comunicado.
El PVB, impulsado por la Sedatu, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), busca garantizar el derecho a una casa adecuada, priorizando a personas en situación de alta marginación, comunidades indígenas, mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes y quienes enfrentan diversas carencias sociales. El acceso a la vivienda es el compromiso 48 de 100 que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su sexenio.
Los módulos estarán en Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
El director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, subrayó que el registro será
ordenado, transparente y accesible, y que esta etapa servirá para evaluar solicitudes antes de pasar a la selección y validación de beneficiarios. El trámite es personal, gratuito y presencial; no se aceptan intermediarios.
Para registrarse se deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. El horario general de atención será de 8 a 16horas, aunque algunas sedes tendrán horarios específicos.
La ubicación de módulos y fechas para recibir documentos pueden consultarse en el mapa interactivo del programa: https://pvb.conavi.gob.mx. Si el estado o municipio aún no tiene convocatoria, se deberá esperar a las siguientes etapas.
La Conavi evaluará las solicitudes en un máximo de 20 días hábiles y publicará un listado preliminar de posibles beneficiarios en www.gob.mx/conavi y en zonas de intervención. A los preseleccionados se les contactará para visitas domiciliarias y verificación de datos.
Las dependencias reiteraron que no hay gestores autorizados y que la única vía para registrarse es en los módulos oficiales.