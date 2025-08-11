Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 30

Chihuahua, Chih., Dos paramédicos fueron secuestrados en la capital de Chihuahua cuando acudieron a dar un servicio a bordo de una ambulancia particular. Integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI), que agrupa policías estatales, militares del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, los rescataron en el municipio de Hidalgo del Parral, a 226 kilómetros de distancia, en los límites con el estado de Durango.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que efectivos asignados a la BOI detectaron a los plagiarios con un retén ubicado en el acceso carretero a la cabecera municipal de Parral, y arrestaron a tres personas.

Añadió que al percatarse de la presencia de autoridades, los secuestradores liberaron a sus víctimas bajo un puente, donde militares hallaron a una mujer de 24 años y a un hombre de 26.