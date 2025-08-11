Lunes 11 de agosto de 2025, p. 30
Chihuahua, Chih., Dos paramédicos fueron secuestrados en la capital de Chihuahua cuando acudieron a dar un servicio a bordo de una ambulancia particular. Integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI), que agrupa policías estatales, militares del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, los rescataron en el municipio de Hidalgo del Parral, a 226 kilómetros de distancia, en los límites con el estado de Durango.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que efectivos asignados a la BOI detectaron a los plagiarios con un retén ubicado en el acceso carretero a la cabecera municipal de Parral, y arrestaron a tres personas.
Añadió que al percatarse de la presencia de autoridades, los secuestradores liberaron a sus víctimas bajo un puente, donde militares hallaron a una mujer de 24 años y a un hombre de 26.
Luego de dejar a las víctimas, los presuntos delincuentes huyeron en la ambulancia que les habrían hurtado y agentes los persiguieron hasta la colonia Villas del Tecnológico. Ahí, los implicados impactaron la unidad de emergencia contra un poste; dos sujetos intentaron huir por los techos de domicilios cercanos, pero los detuvieron.
Los supuestos criminales fueron identificados como Marco Antonio, de 22 años, quien resultó lesionado al caer de un tejado mientras pretendía escapar, y Carlos Iván, de 35. A los dos originarios del estado de Durango, se les puso a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Distrito Zona Sur.
Minutos después, en el periférico Luis Donaldo Colosio, más elementos de la BOI detuvieron a otro posible implicado, Javier, de 25 años de edad, también duranguense.