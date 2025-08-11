Lunes 11 de agosto de 2025, p. 8
Bobby Whitlock, el cantante y teclista que formó Derek and the Dominos junto a Eric Clapton, falleció a los 77 años.
El músico nacido en Memphis también tocó en el álbum de George Harrison de 1970, All Things Must Pass, entre muchas otras grabaciones clásicas.
Su muerte fue confirmada por su manager Carol Kaye, quien dijo a CBS News que murió de cáncer en la madrugada de ayer, rodeado de su familia en Texas.
En una declaración, la esposa de Whitlock, Coco Carmel Whitlock, mencionó “¿Cómo se puede expresar en pocas palabras la grandeza de un hombre que pasó de la pobreza extrema del Sur a alturas inimaginables en tan poco tiempo? Como siempre decía: ‘La vida es lo que tú haces de ella, así que tómala y hazla hermosa’. Y así lo hizo. Adiós, mi amor, te veo en mis sueños.”
Whitlock, cuyo nombre de pila era Robert Stanley, nació el 18 de marzo de 1948. Cuando era adolescente conoció y se hizo amigo de los músicos que grababan en Stax Studios, en Memphis, y aprendió a tocar el órgano con grupos soul como Booker T. & the MG’s y Sam & Dave.
Sus primeras grabaciones acreditadas llegaron cuando cantó y tocó teclados en un par de álbumes de Delaney & Bonnie en 1969, Home y Accept No Substitute.
Durante una gira con Delaney & Bonnie, Whitlock conoció al guitarrista Eric Clapton. La banda Delaney & Bonnie and Friends acompañó a Clapton en su álbum debut homónimo en 1970 y ese mismo año Whitlock y Clapton formaron una nueva banda con el bajista Carl Radle y el baterista Jim Gordon: Derek and the Dominos.
El grupo de blues-rock lanzó un sólo álbum, Layla and Other Assorted Love Songs, en noviembre de 1970. Incluía varias canciones coescritas por Whitlock, entre ellas, Bell Bottom Blues. Compartió la voz con Clapton en gran parte del disco y fue líder en Keep on Growing y Thorn Tree in the Garden. Los cuatro también tocaron juntos en el triple álbum del ex Beatle, George Harrison, All Things Must Pass y en The Sun, Moon & Herbs (1971) de Dr John.
En 1972, Whitlock lanzó su álbum homónimo en solitario, que incluía apariciones de Harrison y todos los miembros de Derek and the Dominos. Publicó un segundo disco en solitario, Raw Velvet, tan sólo unos meses después, seguido de One of a Kind (1975) y Rock Your Sox Off (1976).
En la década de 1980, Whitlock se mudó a una granja en Misisipi y trabajó ocasionalmente como músico de sesión mientras criaba a sus hijos. No retomó su carrera en solitario hasta 1999 con It’s About Time. Al año siguiente, se reunió con Clapton para interpretar Bell Bottom Blues en Later... with Jools Holland.
En 2010 publicó sus memorias, Bobby Whitlock: A Rock n’ Roll Autobiography.
A Whitlock le sobreviven su esposa, sus tres hijos Ashley Brown, Beau Whitlock y Tim Whitlock Kelly, y su hermana Debbie Wade.