Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 8

Bobby Whitlock, el cantante y teclista que formó Derek and the Dominos junto a Eric Clapton, falleció a los 77 años.

El músico nacido en Memphis también tocó en el álbum de George Harrison de 1970, All Things Must Pass, entre muchas otras grabaciones clásicas.

Su muerte fue confirmada por su manager Carol Kaye, quien dijo a CBS News que murió de cáncer en la madrugada de ayer, rodeado de su familia en Texas.

En una declaración, la esposa de Whitlock, Coco Carmel Whitlock, mencionó “¿Cómo se puede expresar en pocas palabras la grandeza de un hombre que pasó de la pobreza extrema del Sur a alturas inimaginables en tan poco tiempo? Como siempre decía: ‘La vida es lo que tú haces de ella, así que tómala y hazla hermosa’. Y así lo hizo. Adiós, mi amor, te veo en mis sueños.”

Whitlock, cuyo nombre de pila era Robert Stanley, nació el 18 de marzo de 1948. Cuando era adolescente conoció y se hizo amigo de los músicos que grababan en Stax Studios, en Memphis, y aprendió a tocar el órgano con grupos soul como Booker T. & the MG’s y Sam & Dave.

Sus primeras grabaciones acreditadas llegaron cuando cantó y tocó teclados en un par de álbumes de Delaney & Bonnie en 1969, Home y Accept No Substitute.

Durante una gira con Delaney & Bonnie, Whitlock conoció al guitarrista Eric Clapton. La banda Delaney & Bonnie and Friends acompañó a Clapton en su álbum debut homónimo en 1970 y ese mismo año Whitlock y Clapton formaron una nueva banda con el bajista Carl Radle y el baterista Jim Gordon: Derek and the Dominos.