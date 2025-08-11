Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 23

Los trenes eléctricos de pasajeros de la ruta México-Pachuca que estarán listos en el primer semestre de 2027 serán utilizados por 108 mil personas al día, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En un comunicado, recordó que el gobierno adquirirá 15 trenes de pasajeros que circularán a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y tendrán una longitud de 100 metros. Los andenes permitirán que los trenes se junten en las horas de mayor afluencia. Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), destacó que los trenes serán seguros, cómodos y con capacidad para más de 700 pasajeros, de los cuales 315 podrán realizar el recorrido sentados. Además, serán de accesibilidad universal, es decir, no habrá un escalón entre el andén y el tren y tendrán espacios preferentes para personas con silla de ruedas. El titular de la ARTF (órgano desconcentrado de la SICT), explicó que hay un derecho de vía en los trenes de carga, el cual se aprovechará para nuevas vías.