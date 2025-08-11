Jessika becerra

Lunes 11 de agosto de 2025

En 2024, las plataformas de video bajo demanda por suscripción (SVOD, por sus siglas en inglés) tuvieron 14.3 millones de suscripciones, lo que significó un repunte de 6.3 por ciento, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU).

El crecimiento fue impulsado principalmente por una oferta fortalecida de contenidos exclusivos, los descuentos y los paquetes con operadores de telecomunicaciones, así como otras plataformas y servicios digitales, según la consultoría de telecomunicaciones.

El mercado creció 6.3 por ciento al finalizar el cuarto trimestre, debido a las estrategias implementadas por las plataformas para impulsar la contratación, aligerar el gasto económico y aumentar la percepción de valor del servicio entre los usuarios , aseguró The CIU.

Expuso que aunque Netflix sigue siendo la plataforma predilecta, aunque registra una pérdida de participación de mercado frente a sus competidores.

Mientras Netflix participa con 49.9 por ciento del mercado, Disney+ tiene 17, Max cubre 12 y ViX+ 7.3 por ciento.

El 13.8 por ciento restante corresponde a Paramount, Clarovideo y a otras empresas.