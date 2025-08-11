Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 22

Hasta ahora, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ha firmado convenios con Aguascalientes, Morelos, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Sonora para reducir los requisitos de los trámites en el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, informó en entrevista Crystel Arellano Moreno, directora general de Simplificación de la ATDT.

En todos los modelos de los proyectos que estamos trabajando hay una reducción del tiempo de resolución de al menos 50 u 80 por ciento y también hay una reducción en los requisitos de al menos 50 por ciento , comentó.

Destacó que las mesas de trabajo se mantienen con el resto de los estados y con la Ciudad de México para que se firmen los convenios de colaboración de simplificación de trámites antes de que concluya el 2025.

Ejemplificó que para inscribir un bien inmueble, se busca que sólo se quede el documento que acredite la propiedad y otro de identificación que acredite al titular.