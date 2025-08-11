▲ El encuentro artístico reunirá a 37 compañías del Sur global en diferentes sedes en la Ciudad de México. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura federal

De la redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 5

El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para la inauguración del primer Festival de Danzas Negras: Reflexiones Afroindígenas, que honra tradición, resistencia y creación contemporánea en un diálogo inédito entre comunidades afrodescendientes e indígenas del Sur global. El encuentro reúne a 37 compañías y más de 300 artistas.

El sábado, en la sala principal del máximo recinto artístico del país, se dieron cita artistas, académicos, activistas, familias enteras y un público que, desde el primer toque de tambor, respondió con aplausos y admiración para reconocer las expresiones históricamente marginadas de los grandes escenarios.

La apertura estuvo encabezada por la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Alejandra de la Paz Nájera, y el coordinador nacional de Danza, Alonso Alarcón Mujica.

La funcionaria enfatizó que el festival es un acto artístico y un compromiso con la memoria y el reconocimiento constitucional de las comunidades afromexicanas, inscrito desde 2019: Hoy inauguramos un relato danzado que desafía las narrativas que han blanqueado nuestras concepciones estéticas del cuerpo, de lo coreográfico y de las bellas artes , dijo al declarar formalmente inaugurado el festival.

En tanto, Alarcón Mujica destacó que el festival representa la apertura de un portal simbólico para que las danzas negras encuentren un lugar permanente en México.

Una inauguración con cuerpo, voz y raíz

El arranque estuvo marcado por la energía de la compañía Memorias Danza Teatro (Colombia), que presentó Tierra fértil: Homenaje danzado a Manuel Zapata Olivella. Mediante una fusión de danza contemporánea y ritmos afrocolombianos, la pieza trazó un mapa de la vida y el pensamiento del escritor y defensor de la identidad afrodescendiente.